È capitato a tutti i golosi, almeno una volta, di essere colti da un’irrefrenabile voglia di dolce che prontamente viene smontata per mancanza di ingredienti. Talvolta potrebbe essere lo zucchero, altre la farina, altre ancora le uova. Quello che descriveremo di seguito è un profumatissimo dolce al limone, facile da preparare e ideale per la colazione. Infatti per fare un buon dolce, più delle uova, è necessario saper bilanciare parti secche e parti umide per ottenere la giusta consistenza.

Se poi ad una consistenza soffice aggiungiamo anche l’irresistibile aroma del limone avremo ottenuto un dolce indimenticabile. Non a caso, questo dolce senza uova è talmente buono da lasciare a bocca aperta chiunque.

Ingredienti e preparazione

Per la preparazione del dolce avremo bisogno di:

Succo di limone 100 g e scorza di limone non trattato;

Zucchero 180 g;

Farina bianca 180 g;

Lievito per dolci 8-10 g;

Farina di mandorle 50 g;

Latte 50 g;

Maizena 50 g.

Cominciamo sciogliendo il burro a bassa temperatura per poi unirlo in una terrina con lo zucchero e le scorze del limone. Amalgamiamo il composto a mano con una frusta aggiungendo gradualmente le farine setacciate e il lievito per evitare grumi. Mescolando energicamente uniremo anche il succo di limone e il latte che non deve essere freddo di frigo ma tiepido.

Una volta ottenuto un impasto liscio e omogeneo, possiamo procedere a trasferire il tutto nell’apposito stampo da dolce che avremo imburrato e infarinato. Questa operazione è fondamentale per evitare che il dolce si attacchi alla placca in cottura.

Siamo pronti per trasferire la nostra torta in forno, nel quale dovrà rimanere per circa 50 minuti a 180° in modalità statica.

Trascorso il tempo necessario, prima di tirare fuori il dolce dal forno faremo una prova con uno stuzzicadenti. Infilziamo la torta nel centro con uno stuzzicadenti, se una volta tolto questo sarà asciutto e non umido il dolce è pronto.

Servizio

Togliamo il dolce dallo stampo e lasciamo freddare completamente a temperatura ambiente. Raggiunta la giusta temperatura potremo spolverare il dolce con dello zucchero a velo che, altrimenti, sarebbe stato sciolto dal calore.

Infine possiamo guarnire la superficie con delle fettine di limone o, in alternativa, creare una scenografica spirale. Sarà sufficiente tagliare una fetta di limone intero e fare una piccola incisione dal centro fino all’esterno, in poche parole il raggio. Facciamo una piccola torsione delle estremità, ed ecco che avremo ottenuto un meraviglioso elemento di guarnizione.

