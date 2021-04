Non tutti nasciamo con la fortuna di avere dei capelli morbidi e fluenti. Anzi, la maggior parte di noi ogni giorno impazzisce per dare un tono alla propria chioma. Usiamo piastre, balsami, oli e tanti altri prodotti. Eppure, nulla sembra funzionare. È per questo che oggi vogliamo dare un consiglio che si basa su una soluzione naturale davvero efficace. Infatti, non avremo mai più capelli crespi grazie a due ingredienti che tutti abbiamo già nella nostra cucina!

Quali sono questi due ingredienti che renderanno la nostra chioma morbida e lucente

Per realizzare una maschera ad hoc con degli ingredienti naturali, dovremo sfruttare il potere di due frutti in particolare. Stiamo parlando della mela e della banana. Questi due ingredienti, infatti, potranno rendere la nostra chioma davvero perfetta. In aggiunta, procuriamoci anche 4 gocce di olio essenziale di geranio, che darà alla maschera una densità davvero ottima. E ora vediamo come mettere insieme questi ingredienti e realizzare un impacco che farà del bene ai nostri capelli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Come utilizzare la mela e la banana per mostrare a tutti dei capelli da far invidia

Per prima cosa, sbucciamo la mela e tagliamola in pezzettini davvero piccoli. Poi, facciamo la stessa identica cosa con la banana. Mettiamo i due frutti tagliati in una ciotola e iniziamo a mescolarsi, fino a che non otterremo un composto abbastanza denso e cremoso. Ora, aggiungiamo le 4 gocce di olio essenziale di geranio e continuiamo a mescolare. Quando vedremo che la maschera sarà perfettamente densa, potremo applicarla sui capelli. Lasciamola in posa per circa 15 minuti e poi sciacquiamo il tutto con uno shampoo che sia delicato. Il risultato non ci deluderà!

Perciò, non avremo mai più capelli crespi grazie a due ingredienti che tutti abbiamo già nella nostra cucina! Provare dei rimedi naturali è sempre un’ottima idea quando vediamo che i prodotti che compriamo non funzionano. Infatti, si tratta di soluzioni che potranno risolvere un problema che ci fa sentire a disagio. E, soprattutto, sono a costo zero!

Approfondimento

Tutti stanno portando i capelli in questo modo di recente e il motivo è più che evidente