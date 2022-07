Durante il periodo delle chiusure dovute alla pandemia da Covid 19 in moltissimi hanno riscoperto il piacere della lettura. Leggere, infatti, può davvero trasformarsi in un hobby economico e intelligente. L’estate, poi, è perfetta per cominciare letture che si sono lasciate accantonate durante l’anno per mancanza di tempo. Trascorrere il tempo sotto l’ombrellone con un buon libro tra le mani, infatti, è un buon modo di impiegare la giornata. A seconda dell’indole di ognuno si andranno a scegliere libri differenti, dai classici alle ultime uscite. In molti ameranno leggere romanzi usciti recentemente come, ad esempio, “Atti di sottomissione” della Nolan. Anche il genere è molto influenzato dalla personalità del soggetto. Alcuni sceglieranno romanzi rosa mentre altri prediligeranno thriller o saggi. Tra le opere classiche che non possono mancare nella collezione di un lettore troviamo l’Ulisse di James Joyce. Un’opera difficile che, però, si inserisce tra i libri imperdibili per acculturarsi.

Portiamo in spiaggia questo libro classico da leggere per forza nella vita per farsi una cultura

L’Ulisse è l’opera più importante e significativa dell’autore irlandese e fu pubblicata nel 1922. Un romanzo diventato famoso per essere stato scritto con la tecnica innovativa del flusso di coscienza. Per alcuni versi l’autore vuole riprendere l’Odissea di Omero. La prima parte del romanzo, infatti, è suddivisa in tre episodi che vedono come protagonista Stephen Dedalus insieme a Leopold Bloom e Molly. Leopold è la rappresentazione di Ulisse, timido e alla ricerca di nuove esperienze, Stephen è un poeta idealista e enigmatico che nell’Odissea avrebbe potuto essere Telemaco.

Il viaggio si svolge all’interno di una sola giornata in cui troveremo riflessioni sulla morte, sulle relazioni umane e, in generale, sulla vita. La ricerca di qualcosa pervade i protagonisti, il figlio perduto di Bloom che è quasi ritrovato in Stephen. Un’opera che potrà essere letta anche sulla spiaggia ma che necessita di un corretto approccio. Bisogna essere pronti ad affrontarla con il giusto stato d’animo e, soprattutto, con la consapevolezza che non sarà semplice. Alla fine dell’opera ci si renderà conto della grandezza di questa giornata ordinaria narrata in modo del tutto eccezionale e straordinario.

Conclusione

Quindi, durante il periodo estivo, ci si potrà approcciare anche ad opere diverse dai soliti romanzi da spiaggia. Con un pizzico di concentrazione in più si potrà arricchire il proprio bagaglio culturale con opere uniche nel loro genere. Per questo motivo portiamo in spiaggia questo libro classico da leggere per forza per acculturarsi e per riflettere sull’esistenza.

Lettura consigliata

