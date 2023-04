Si sa, le nonne hanno sempre ragione e spesso i vecchi rimedi spesso si rivelano i più efficaci. Scopriamo insieme come alleviare il dolore ed il gonfiore ai piedi.

Spesso si passano intere giornate in piedi e talvolta anche il tipo di scarpe non aiuta. C’è inoltre, chi per lavoro deve costringere il piede per ore in pesanti scarpe antinfortunistiche. Con i primi caldi il problema peggiora ma vediamo come prenderci cura dei nostri piedi.

Addio a piedi doloranti e gonfi come zampogne grazie ad un infallibile rimedio della nonna

Le nonne per lenire i piedi doloranti utilizzavano l’acqua del riso. Ci basterà mettere a bollire una tazza di riso in una pentola d’acqua, cuocere il riso senza averlo sciacquato prima perché deve conservare tutto l’amido. Una volta cotto scoliamo il riso e conserviamo l’acqua. Lasciamo che diventi tiepida e poi trasferiamo in un catino dove aggiungeremo due cucchiai di bicarbonato di sodio. Lasciamo in ammollo i piedi dolenti almeno 15 minuti e poi asciughiamoli e massaggiatori con olio di mandorle.

Basta con piedi e caviglie gonfie: usiamo i Sali di Epsom

Un bagno in acqua salata riduce la ritenzione idrica. Ci sono però dei sali che provengono da una precisa località inglese che aiutano a sgonfiare i piedi ed al contempo eliminare le tossine. Stiamo parlando dei Sali di Epsom che si trovano nei negozi bio o in erboristeria. La loro composizione chimica è solfato di magnesio. Oltre ad eliminare la ritenzione idrica, grazie al principio di osmosi inversa la pelle dei piedi scambia tossine con il magnesio presente nella soluzione del pediluvio. Questo agevola la protezione naturale della nostra pelle. In un catino pieno di acqua tiepida sciogliamo 3 cucchiai di Sale di Epson. Lasciamo trascorrere 20 minuti e poi risciacquiamo.

Pediluvio con oli essenziali

Per combattere la sensazione di piedi gonfi, vengono in nostro aiuto anche gli oli essenziali. Prepariamo sempre un catino colmo di acqua tiepida e aggiungiamo qualche goccia di olio essenziale di rosmarino con effetto benefico sulla circolazione sanguigna. Altro olio essenziale che favorisce il drenaggio dei liquidi è quello di salvia, meno comune ma comunque reperibile nelle erboristerie e farmacie ben fornite. Per un pediluvio si può utilizzare anche l’olio essenziale di santoreggia che ha proprietà funghicide e antimicotiche, l’ideale per chi porta scarpe chiuse e sneaker tutto il giorno. L’olio essenziale di menta piperita invece dona sollievo e freschezza immediata.

Temperatura dell’acqua

Le temperature ottimale per ridare vitalità al microcircolo non scende mai sotto i 25°, mentre per un pediluvio antidolorifico non dovrebbe mai esser superiore ai 37°. L’ideale sarebbe, poi, alternare l’immersione in acqua calda e fredda in modo da favorire la circolazione sanguigna degli arti.

Crema lenitiva fai da te

Mescoliamo con un frullino due cucchiai di olio d’oliva, un cucchiaio di succo di limone, un cucchiaio di latte e un pizzico di polvere di cannella. Otterremo un unguento da spalmare sui piedi e lasciare agire per tutta la notte. Questi ingredienti hanno proprietà antinfiammatorie e la mattina avremo piedi morbidi e decongestionati. Come ogni rimedio naturale consigliamo prima di applicare una piccola parte su un lembo di pelle per testare eventuali allergie.

Addio a piedi doloranti e gonfi come zampogne grazie a questi rimedi fa da te.