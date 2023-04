Il miglior titolo bancario da inizio anno e negli ultimi 12 mesi crolla a Piazza Affari: dove potrebbe essere diretto?

Senza alcuna ombra di dubbio, il miglior titolo bancario da inizio anno e negli ultimi 12 mesi è stato BPER Banca. Nell’ultimo anno, infatti, il titolo bancario ha guadagnato circa il 60%, mentre dalla prima seduta del 2023 a oggi è salito di oltre il 30%. Eppure, il titolo ha subito una bruttissima battuta di arresto perdendo circa il 7%. Un tale ribasso non si registrava da oltre un mese sul titolo. A questo punto quale potrebbe essere il futuro di BPER Banca?

Perché comprare e perché vendere il titolo

I punti di forza di BPER Banca sono tanti e fanno ben sperare per il futuro delle quotazioni.

L’istituto bancario è uno dei più interessanti sul mercato in termini di valutazione basata sui multipli degli utili. Infine, l’azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile. Negli ultimi 4 mesi, poi, gli analisti hanno rivisto in modo significativo le stime sul fatturato della società e anche gli utili che sono stati recentemente rivisti al rialzo in modo significativo.

Altro punto di forza per BPER Banca, poi, è il suo dividendo. Quest’azione, infatti, è di grande interesse per investitori in cerca di rendimento che alla chiusura del 26 aprile è superiore al 4%.

Gli analisti sono positivi sul titolo. Il consensus medio su BPER Banca, infatti, è Buy o Overweight. Inoltre, negli ultimi quattro mesi, gli analisti che seguono il titolo hanno ampiamente rivisto al rialzo il prezzo obiettivo medio che allo stato attuale esprime una sottovalutazione del 35% circa.

Tra i punti deboli del titolo, però, registriamo i fondamentali (quali redditività, situazione finanziaria, EBITDA su fatturato) più deboli rispetto alla media del mercato italiano.

Il miglior titolo bancario da inizio anno e negli ultimi 12 mesi crolla a Piazza Affari: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 26 aprile in area 2,55 €, in ribasso del 6,73% rispetto alla seduta precedente.

Il forte ribasso non ha ancora compromesso l’impostazione rialzista del titolo. Come si vede dal grafico, infatti, il livello chiave per capire il futuro di BPER Banca passa per area 2,5 €. Una chiusura giornaliera inferiore a questo livello, infatti, potrebbe aprire una discesa verso area 2,235 €, prima, e area 1,972 €, poi. La sua tenuta, invece, potrebbe favorire una ripartenza delle quotazioni verso area 2,82 €. Ricordiamo che questo livello negli ultimi 7 anni ha sempre respinto ogni velleità rialzista.

Articoli che potrebbero essere di tuo interesse

Nei momenti di difficoltà a reggere il Ftse Mib ci sono sempre i soliti noti

2 azioni che hanno dato un segnale ribassista: fin dove potrebbero scendere?