Addio a pesantezza e gonfiore dopo pranzi e cenoni: con queste tisane la digestione è assicurata

Dopo i pranzi delle feste una tisana digestiva è una vera coccola per il nostro organismo. Calda e aromatica, ci aiuta a smaltire gli effetti degli eccessi a tavola. Ecco qualche idea per prepararne alcune veramente buone.

Senso di pesantezza e gonfiore sono le cose non proprio belle che le feste ci regalano. Un retaggio indesiderato ma quasi inevitabile. Possiamo però correre ai ripari con una buona tisana digestiva, calda e profumata, che ci aiuta a contrastare il malessere e il gonfiore causati dagli stravizi.

Come si prepara una buona tisana

Per preparare una buona tisana aggiungiamo un cucchiaio raso delle erbe scelte in una tazza di acqua bollente e lasciamo in infusione per una decina di minuti prima di bere. Se desideriamo potenziare gli effetti delle erbe officinali aumentiamo il tempo di infusione a 30 minuti, coprendo la tazza con un piattino per non farla raffreddare. Sarebbe preferibile non dolcificare la tisana ma gustarne il sapore al naturale. Eventualmente aggiungiamo un cucchiaino di miele.

Il rosmarino per depurare il fegato e stimolare il metabolismo

Che dire di una tisana al rosmarino? Questa erba aromatica che usiamo di solito per l’arrosto è portentosa per depurare il fegato. Il rosmarino è ricco di tannini e acido rosmarinico, sostanze che stimolano la digestione e contrastano il gonfiore. Beviamone una bella tazza anche se avvertiamo stanchezza e pesantezza di testa. Assumiamola dopo i pasti ma anche prima, in questo modo stimolerà i processi digestivi e metabolici. Se vogliamo potenziare l’effetto sgonfiante possiamo aggiungere alla tisana classica una manciata di semi di finocchio. Conferiranno dolcezza e ridurranno la sensazione di gonfiore.

Addio a pesantezza e gonfiore con la pilosella

Per combattere il gonfiore non c’è niente di meglio della pilosella. È una pianta erbacea con le foglie ricoperte di una peluria biancastra con proprietà diuretiche e drenanti. Contrasta la ritenzione idrica e riduce i gas intestinali. Il merito è dei tannini e delle mucillagini che con le loro proprietà antiossidanti favoriscono l’eliminazione dei liquidi in eccesso. Beviamone una bella tazza soprattutto se abbiamo ecceduto con formaggi e salumi e con altri alimenti ricchi di sale che abbondano sulla tavola natalizia. È controindicata in gravidanza.

La menta piperita per favorire la digestione

Addio a pesantezza e gonfiore con la menta piperita. È utile in caso di tosse e raffreddore ma è anche un ottimo digestivo. La tisana è profumata e rinfrescante e sorseggiarla è un vero piacere. Nella preparazione possiamo usare anche le foglie fresche. Se vogliamo potenziare l’effetto sgonfiante aggiungiamo una manciata di finocchio o di malva. Otterremo un gusto molto gradevole.

Il cardo mariano per un effetto detox

Beviamo una bella tisana di cardo mariano se abbiamo esagerato con fritti e dolci, arrosti e bevande alcoliche. Il fegato è costretto a un super lavoro per smaltire scorie e tossine. Se avvertiamo sonnolenza e pesantezza dopo i pasti vuol dire che il fegato è affaticato. Aiutiamolo con una bella tisana detox come quella di cardo mariano che contiene sostanze epatoprotettive e ha proprietà diuretiche. Beviamone una bella tazza dopo i pasti principali se vogliamo sfruttarne le proprietà digestive.