Cioccolatini natalizi fatti in casa, la ricetta di una golosità cremosa pronta in 30 minuti

I cioccolatini artigianali sono una vera prelibatezza e prepararli non è particolarmente complesso. Un ottimo dessert durante le feste o un’idea regalo per amici e parenti. Ecco come farli in gusti diversi.

I cioccolatini freschi senza conservanti sono semplicemente deliziosi. Un regalo particolarmente apprezzato dagli estimatori del cioccolato, una sorpresa gradita sotto l’albero di Natale. Farli non richiede molto tempo, ma solo un po’ di attenzione nella preparazione del ripieno e nel trasferimento nello stampo. Il risultato però è eccezionale, una vera prelibatezza.

Ingredienti per circa 40 pezzi

300 g di cioccolato fondente;

300 g di cioccolato al latte;

130 ml di panna fresca liquida;

30 g di burro;

½ bicchierino di rum.

Preparazione

Per questa preparazione saranno necessari degli stampi in silicone. Facciamo fondere a bagnomaria 200 g di cioccolato fondente, che verseremo poi nello stampo in silicone formando uno strato sottile. Eliminiamo eventualmente il cioccolato in eccesso facendolo scivolare via dallo stampo quando è ancora caldo. Poniamo a raffreddare in frigorifero. Nel frattempo prepariamo una crema ganache.

Versiamo la panna in un tegamino e facciamola riscaldare senza raggiungere l’ebollizione. Ora togliamo dal fuoco e aggiungiamo il cioccolato al latte, poi mescoliamo fino a farlo sciogliere completamente. Lasciamo raffreddare. Per facilitare l’operazione versiamo la crema in un piatto per circa 20 minuti. È il tempo necessario per farle raggiungere la temperatura ideale. Nel frattempo lavoreremo il burro con una spatola fino a dargli la consistenza di una crema. Aggiungiamolo al cioccolato e mescoliamo con cura. Uniamo anche il rum.

Quando il composto è ben amalgamato, versiamo questa ganache nello stampo lasciando circa 2 mm dal bordo. Alla fine dell’operazione battiamo leggermente lo stampo per evitare la formazione di bolle. Poi di nuovo in frigorifero a raffreddare. Infine sciogliamo a bagnomaria quello che rimane del cioccolato fondente e lo versiamo in un unico strato sui cioccolatini. Lasciamo raffreddare in frigo per almeno 2 ore. Poi molto delicatamente possiamo estrarre i cioccolatini dagli stampi.

Questa è una ricetta base che possiamo variare sostituendo il rum con altri ingredienti. Avremo cioccolatini di diverso sapore. Qualche idea? Liquore al mandarino, all’arancia o al caffè nella stessa quantità del rum. Oppure granella di nocciole o di pistacchi.

Cioccolatini natalizi fatti in casa con ripieno alla fragola

Per questa seconda ricetta occorrono:

550 g di cioccolato bianco;

250 g di fragole;

200 g di zucchero;

50 g di burro;

20 g di miele.

Preparazione

Il procedimento è quello già descritto per i cioccolatini con crema ganache. Varierà solamente il ripieno. Scioglieremo a bagnomaria 250 g di cioccolato bianco per foderare lo stampo. Lasceremo uno strato di cioccolato leggermente più spesso in questa seconda ricetta, per evitare che si rompa.

Poi prepareremo una ganache alla frutta facendo cuocere le fragole tagliate a pezzi per 5 minuti con lo zucchero e il miele. Le lasceremo raffreddare un po’ e poi le frulleremo fino a ottenere una crema. Aggiungeremo gradualmente 300 g di cioccolato bianco e il burro. Frulliamo di nuovo e lasciamo raffreddare a temperatura ambiente. Poi procederemo come già indicato nella ricetta precedente. Ricordiamoci infine di gustare i cioccolatini natalizi fatti in casa a temperatura ambiente, per apprezzare meglio il sapore del cioccolato.