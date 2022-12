Ecco che cosa indossare a Capodanno per mantenersi al caldo ed essere sempre alla moda senza rinunciare allo stile e all’allegria

Chi ci azzecca a Capodanno, ci azzecca tutto l’anno, e questo vale anche per il guardaroba. Soprattutto per le signore, il dilemma si ripresenta ogni anno: che cosa indossare per la notte in cui daremo il benvenuto a un nuovo capitolo della nostra vita? Ovviamente non possiamo rinunciare a una gonna o a un vestito. Ma con cosa abbinarlo? Le calze a maglia a rete o con decorazioni che andavano di moda qualche anno fa oggi sembrano un po’ passè. Ma fortunatamente le mode tornano sempre, ed oggi è tornato a far capolino nei nostri armadi un capo che si vedeva spessissimo nei decenni passati. Si tratta dei collant vintage solid color. Vediamo di che cosa si tratta.

Calze a maglia tinta unita e di colori sgargianti per dare più allegria alla serata.

Le calze colorate che si vedevano in giro negli anni ‘60 stanno tornando di moda in questa stagione. Parliamo dei classici collant in colori sgargianti, da abbinare a un abito tinta unita o colorato. Le calze a maglia di colori sgargianti non solo ci terranno al caldo, ma sapranno anche dare un tocco di allegria e calore al nostro outfit. Ma quali colori dovremmo selezionare per essere eleganti e all’ultima moda? Le opzioni non mancano, qualsiasi sia il nostro stile.

Basta calze a maglia a rete, per Capodanno tornano di moda questi modelli di collant vintage

Ovviamente la prima regola per scegliere il colore delle nostre calze a maglia è che stiano bene con l’outfit che abbiamo selezionato. Ma se scegliamo un vestito o una gonna di colore neutro, come nero, grigio, panna o bianco, allora saranno le calze a diventare protagoniste. Le scelte più popolari (e che stanno bene praticamente a tutti) sono colori invernali come il turchese, il verde scuro, il senape, il bordeaux, ma anche il corallo scuro. Ovviamente se vogliamo entrare ancora di più nello spirito di capodanno, dovremmo selezionare delle calze a maglia rosso acceso, come è tradizione.

Abbiniamole a smalto e trucco per un outfit ancora più curato

Se vogliamo un outfit perfetto in ogni dettaglio per la serata di capodanno, dobbiamo scegliere con cura non soltanto abito e calze a maglia, ma anche accessori e trucco. In particolare, le calze a maglia dovrebbero sempre essere abbinate allo smalto. Scegliamo uno smalto dal colore il più possibile vicino a quello delle calze a maglia, oppure un colore complementare, che farà risaltare ancora di più il nostro look. Non dimentichiamo di selezionare con cura anche ombretto e rossetto. Tutto il nostro look dovrà essere perfettamente coordinato.

Un consiglio per indossare più comodamente le calze a maglia

Basta calze a maglia a rete, scegliamo quelle tinta unita. Ma molte donne spesso rinunciano ad indossare le calze a maglia a causa della loro scomodità, soprattutto ad altezza inguine, dove le calze tendono a scivolare e impacciare i nostri movimenti. Ma moltissime donne hanno trovato una soluzione ingegnosa per ovviare a questo problema: indossare delle culotte sopra le calze a maglia, in modo da tenerle al proprio posto e aggiungere un ulteriore capo di stoffa per tenerci al caldo durante la notte di capodanno. Faremo certamente un figurone.