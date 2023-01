Ad ogni viso la sua frangia: ecco il taglio migliore per valorizzare i lineamenti in una sola mossa

Svelati i consigli degli esperti per scoprire qual è il tipo di frangia più adatto ai lineamenti di ciascun viso e che rende subito più attraenti.

Quando si pensa a come valorizzare il viso, la prima cosa che viene in mente è senza dubbio il make-up.

Sono infatti proprio i trucchi che ci permettono di coprire e mascherare le imperfezioni o anche di far risaltare le nostre caratteristiche migliori.

Il correttore è un toccasana su brufoli e occhiaie, mentre il mascara è indispensabile per aprire lo sguardo e far sembrare gli occhi più grandi.

In ogni caso, non sono solo i trucchi a giocare un ruolo fondamentale nella percezione del viso, ma anche il taglio di capelli incide parecchio.

E quale momento migliore dell’inizio del nuovo anno per dare una svolta al look?

Non si tratta solo di decidere se optare per taglio lungo o corto o per un cambio colore, ma anche se affrontare la temutissima frangia.

Vediamo dunque cosa consigliano gli esperti per abbinare ad ogni viso la sua frangia, esaltando i vari tipi di lineamenti.

Una questione di forma

La prima regola da seguire per chi sta valutando l’opzione frangia è: non fare copia e incolla.

Certo, possiamo essere rimaste affascinate e ispirate dal nuovo look della nostra diva preferita su una rivista, ma il taglio è una cosa personale.

Da questo punto di vista, la forma del viso è il parametro da tenere in considerazione per capire quanto debba essere lunga la frangia.

Questa deve infatti incorniciare il viso e non coprirlo, a meno di non avere una fronte alta, che dunque potrebbe richiedere di essere leggermente nascosta.

Non resta dunque che andare più nel dettaglio e scoprire qual è il tipo di frangia più adatto a noi.

Ad ogni viso la sua frangia: geometrie e lunghezze

Cominciamo dalla forma di viso più semplice e immediata, ovvero quella dalle linee tonde.

Secondo gli esperti dei saloni di bellezza, la frangia più adatta è quella dritta e lunga, che cade appena sopra le sopracciglia.

È poi importante che sia sfilata per riuscire a smorzare e rendere più armoniosi i lineamenti tondi.

Per lo stesso motivo, sarebbe meglio abbinarla ad un taglio lungo scalato che vada a risaltarne la verticalità.

Assolutamente da non prendere in considerazione sono invece la frangia piena o quella corta.

Quest’ultima sposa invece perfettamente il viso ovale, che di fatto è quello dalla simmetria più adatta per sperimentare qualunque tipo di frangia.

Altre forme, altre frange

Spostiamo invece adesso l’attenzione sul viso a cuore, caratterizzato da mento stretto e fronte dalla forma a V.

In questo caso, la frangia di riferimento è la curtain bangs, che si allunga oltre la linea dello sguardo ed è molto sfilata.

È questo suo taglio che le permette di spostare l’accento sugli zigomi, che peraltro sembrano più scolpiti, togliendo il focus dalla larghezza della fronte.

Altro consiglio fondamentale da tenere a mente: la frangia a tendina va portata sempre con la riga al centro.

Infine, vediamo quale tipo di frangia meglio si addice al viso dai lineamenti più spigolosi e quadrati.

A risolvere il problema è la frangia oversize scalata, perfetta per smussare la rigidità e regalare un po’ più di armonia e dinamicità.