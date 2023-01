5 errori che si fanno spesso con la mozzarella e che sicuramente fai anche tu!

In cucina si devono evitare gli errori più grandi che compromettono il gusto e l’aspetto di una pietanza. Tanti errori si fanno spesso con la mozzarella. Tu come la prepari e come la cucini? Controlla in questo articolo se fai le cose giuste o se anche tu sei caduto in errore.

Chi non usa la mozzarella in cucina? Praticamente nessuno perché si tratta del formaggio più versatile. È molle, fresco, un prodotto tutto italiano che si è diffuso in poco tempo in tutto il Mondo. Sono tante le preparazioni che la prevedono o a cui si aggiunge per gusto personale.

Questo prodotto è un derivato del latte, quindi, chi è intollerante potrebbe avere qualche problema. Ma è anche ricco di benefici per l’organismo. Tuttavia, sembra che non sia così sempre facile da gestire anche se molto dipende dalla ricetta e dalla preparazione scelta.

Ecco, qui di seguito, almeno 5 errori che si fanno spesso con la mozzarella. Molto probabilmente li commetterai anche tu senza pensarci e senza sapere che stai facendo la cosa sbagliata. Siamo qui apposta oggi per non farti sbagliare più.

Vedremo, infatti, gli errori più comuni che si commettono in cucina nel trattarla o nel cucinarla. Sono tutte indicazioni che arrivano direttamente dagli esperti e dagli chef, quindi, non si possono non tenere in considerazione. Sei pronto?

5 errori che si fanno spesso con la mozzarella: i modi più giusti di agire

Andando subito al punto, ecco i 5 errori più comuni che la maggior parte delle persone commette:

usarla fresca , appena uscita dal caseificio: questa è ancora molto umida, piena di liquido e in tantissime ricette è un elemento che disturba e che rovina tutto; per questo è meglio aspettare almeno 2 o 3 giorni;

, appena uscita dal caseificio: questa è ancora molto umida, piena di liquido e in tantissime ricette è un elemento che disturba e che rovina tutto; per questo è meglio aspettare almeno 2 o 3 giorni; non asciugarla : quando si deve usare è sempre meglio metterla per un po’ in uno scolapasta in modo che possa perdere il liquido che ha all’interno;

: quando si deve usare è sempre meglio metterla per un po’ in uno scolapasta in modo che possa perdere il liquido che ha all’interno; tagliarla con il coltello : i grandi chef dicono che bisogna assolutamente spezzarla a mano per asciugarla ancora un po’ e per seguirne i filamenti, cosa che il coltello o qualsiasi altra lama non farebbe;

: i grandi chef dicono che bisogna assolutamente spezzarla a mano per asciugarla ancora un po’ e per seguirne i filamenti, cosa che il coltello o qualsiasi altra lama non farebbe; attenzione a cucinarla: per le preparazioni fredde la mozzarella di bufala è l’ideale, ma se devi cucinarla è preferibile il fiordilatte perché contiene meno acqua;

perché contiene meno acqua; condimento: di solito si ama aggiungere olio e sale, ma questo è un errore perché la mozzarella ha già abbastanza grassi e abbastanza sodio.

Anche tu commetti di frequente questi errori? Da oggi sicuramente presterai più attenzioni e vedrai che i tuoi piatti saranno molto più belli e buoni.

Le qualità della mozzarella

È un formaggio che i nutrizionisti consigliano anche nelle diete perché è meno grassa di molti altri formaggi. Inoltre, contiene vitamina B, J e K, potassio e magnesio e una grande quantità di calcio utile per le nostre ossa.

Naturalmente, però, è un formaggio che contiene molte calorie e, quindi, è essenziale rispettarne le quantità indicate dall’esperto. Altrimenti, così come per tutti gli alimenti, invece dei benefici è molto probabile prenderne gli eventuali effetti collaterali.