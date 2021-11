Si parla sempre di capi di abbigliamento e di borse o cinture, senza mai soffermarsi sugli altri accessori. In realtà un look completo come quello da passerella comprende molto di più che vestiti e scarpe. Per essere sempre impeccabili e ricevere i complimenti di tutti, curare ogni cosa nel minimo dettaglio è fondamentale.

Abbinare alla perfezione cintura, borsa, scarpe e magari cappello è la pratica più comune. In realtà chi ama la moda e segue anche le sfilate per trarre ispirazione sa bene di cosa si parla. Anche i gioielli sono parte integrante dello stile che vogliamo sfoggiare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ad impreziosire il nostro look finalmente arriva questo accessorio che spopolerà questo inverno e ci renderà scintillanti

Abbiamo già visto che sono questi gli orologi da donna del momento per avere sempre uno stile elegante. Combinati poi con un bel bracciale e una catenina sottile al collo ecco che sono l’emblema dell’eleganza. Però anche gli orecchini, con gli anelli, sono assolutamente necessari per essere più glam.

Negli ultimi tempi diverse influencer hanno lanciato delle linee o collezioni di gioielli personalizzati. Come collaborazione per altri brand o addirittura fondandone uno personale. La nuova frontiera della moda è sicuramente il campo dei gioielli.

Su questa scia, infatti, ecco che inizia a spopolare questo prezioso accessorio davvero elegante. Spuntato già da qualche anno ora si è evoluto in qualcosa di più complesso rispetto al cerchietto base. Stiamo parlando dell’ear cuff, il finto orecchino da applicare sulla cartilagine dell’orecchio. Questo orecchino senza buchi permette anche a chi non può o non vuole bucare le orecchie di sfoggiare uno stile incredibile.

Ce ne sono davvero di tutti i tipi, impreziositi di zirconi o addirittura di diamantini. Con doppio cerchio incrociato oppure da tre cerchiettini paralleli. Siamo partiti da un orecchino più semplice fino ad arrivare a dei veri gioielli sofisticati.

Forme e tendenze

Questi nuovi ear cuff tanto di tendenza sono a forma di foglia, di costellazione o di ali. Sembrano quasi delle spille che però vanno applicate all’orecchio. Lo scintillio è assicurato con uno di questi modelli più glam che fanno focalizzare l’attenzione sul viso. Portati su un solo orecchio con un’acconciatura tirata con delle forcine sono l’accessorio perfetto da tappeto rosso. Anche un abito più semplice si può valorizzare con la giusta parure e un ear cuff gioiello che rende lo sguardo magnetico.

Quindi ecco che ad impreziosire il nostro look finalmente arriva questo accessorio che spopolerà questo inverno e ci renderà scintillanti. Scegliamo un modello di ear cuff più delicato se non sopportiamo il peso dell’orecchino. Molto carini anche i modelli più semplici che prevedono solo la catenina di collegamento tra il buco al lobo e il cerchietto.

Approfondimento

Tornano di moda questi meravigliosi accessori di lusso che probabilmente abbiamo già in casa