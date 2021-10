Con le temperature che calano velocemente bisogna già pensare a come proteggersi dal freddo invernale. Anche se siamo ancora in autunno sono tante le persone che soffrono di mani fredde. E sappiamo bene che con l’arrivo delle piogge è necessario tenerle bene al caldo quando impugniamo l’ombrello. Ecco perché iniziamo a notare persone che portano i guanti già ad ottobre.

Se sciarpa e cappello sono ancora riposti nell’armadio, i guanti diventano fondamentali anche in questa stagione di transizione. C’è chi preferisce i classici guanti in lana, chi quelli in cotone e chi addirittura porta già le muffole.

Tornano di moda questi meravigliosi accessori di lusso che probabilmente abbiamo già in casa

Ma il trend di questo inverno 2021 sono i guanti in pelle. Un accessorio di moda del passato sinonimo di lusso ed eleganza. Non solo belli da vedere perché rendono le mani più affusolate, ma anche estremamente caldi. Le nostre nonne lo sapevano bene e di sicuro riusciremo a trovarne un paio nel loro armadio. Vista la lavorazione e la qualità della pelle di una volta è possibile che siano ancora in perfette condizioni.

Contrariamente a quel che si pensa, questo tipo di guanti sono tra i più caldi che ci siano. Questo perché sono foderati con cotone, lana o anche cashmere. Negli anni anche questo accessorio ha subito incredibili evoluzioni e contaminazioni da ogni stile. Troviamo modelli più classici, ma anche altri con degli inserti più particolari. Ad esempio, un’applicazione con monogramma o tessuto animalier. C’è davvero l’imbarazzo della scelta e ce n’è per tutti i gusti.

Possiamo abbinarli ad un trench classico per un look più elegante, ma anche ad un giubbotto in pelle. Ma nessuno ci vieta di portarli anche con un normalissimo bomber o giacca a vento casual e dei texani. Finalmente abbiamo sdoganato anche questo accessorio non più dedicato solo a persone di un certo calibro.

L’imbarazzo della scelta

Sono tanti i brand che hanno una linea dedicata ai guanti in pelle. Dai più economici a quelli più costosi, a partire dalla Timberland che propone anche un modello con punte touchscreen. Versioni in pelle nabuk o la più classica ovina, come Falconeri che hanno una fodera in cashmere. Fino ai più costosi Gucci che hanno un morsetto come applicazione. Ma anche un bel paio di guanti artigianali della bottega artigiana della nostra città sono perfetti.

Ecco, quindi, che quest’anno tornano di moda questi meravigliosi accessori di lusso che probabilmente abbiamo già in casa. Con un paio di guanti di pelle saremo impeccabili ed eleganti, e soprattutto non soffriremo il freddo. Se vogliamo anche iniziare a portare il cappello ma temiamo i fastidiosissimi nodi non dobbiamo preoccuparci. In Evitare nodi sarà facile con queste acconciature invernali perfette con sciarpa e cappello abbiamo svelato la soluzione.