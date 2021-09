È un accessorio che per un po’ di tempo aveva perso il suo fascino. Un po’ perché ormai abbiamo tutte il telefono per controllare l’orario quando ci serve. Ma anche perché i modelli spesso erano un po’ datati. Per fortuna negli ultimi anni anche le aziende che producono orologi si sono messe al passo con i tempi.

Nascono così smartwatch, contapassi e fitness tracker

Pian piano ci siamo riabituate a portare al polso quelli che sembrano orologi. A partire dal fitness tracker che è diventato subito un prezioso alleato per mantenere la nostra forma fisica. Poi col tempo siamo diventate sempre più esigenti su modelli e colori. Tanto che praticamente tutte le aziende produttrici di questi dispositivi hanno realizzato accessori intercambiabili. Come ad esempio i vari cinturini colorati, più eleganti e meno sportivi.

Sono questi gli orologi da donna del momento per avere sempre uno stile elegante

Ma una volta passata questa moda del fitness a tutti i costi ci siamo rese conto di volere un accessorio più fine ed elegante. Un vero e proprio orologio analogico che però si abbinasse al meglio al nostro stile.

Impossibile non vederlo al polso di qualche influencer

Tra i marchi più indossati al momento c’è sicuramente Daniel Wellington. L’azienda svedese è molto amata dalle più giovani. Il prezzo si aggira intorno ai 150 euro a seconda del modello. Ma sono tutti orologi dallo stile minimale con cinturino per lo più a maglie in metallo. Si può scegliere un quadrante più piccolo per i polsi più minuti e un quadrante esagerato per chi vuole un po’ di stravaganza.

Salendo un po’ con il prezzo abbiamo Swarovski

Linee pulite e quadrante semplice ma impreziosito dai cristalli, tra gli orologi più di tendenza in questo momento c’è sicuramente il modello Crystalline Pure in oro rosa. Il cinturino sottile in acciaio ma placcato in oro rosa potrebbe quasi sembrare un bracciale. A prezzo pieno questo orologio costa intorno ai 300 euro ma è possibile trovarlo in promozione quasi al 50%.

Uno smartwatch ma anche un classico orologio a maglie

Come fondere lo stile classico con la tecnologia in un solo prodotto? Michael Kors ha lanciato questo smartwatch che all’apparenza sembra un normale orologio. Ma invece nel quadrante troviamo il contapassi e anche la frequenza cardiaca. Il tutto unito alla funzione Bluetooth che permette di rispondere alle telefonate. Il cinturino in più varianti è sottile e sempre elegante. Anche qui il prezzo si aggira intorno ai 300 euro ma è perfetto per chi non vuole rinunciare alla comodità della tecnologia.

Quindi, sono questi gli orologi da donna del momento per avere sempre uno stile elegante. Una menzione particolare per i modelli di Fossil che hanno prezzi più contenuti. Con poco più di 100 euro si può acquistare un orologio alla moda e sempre attuale.

Approfondimento

Sono questi gli stivali che vanno di moda quest’anno e probabilmente li abbiamo già nella scarpiera