Molti di noi sono soliti rintracciare il proprio oroscopo sulle pagine Web o su quelle di un quotidiano per sapere quali opportunità lavorative o sentimentali potrebbero palesarsi in breve tempo.

Cerchiamo in qualche modo di avere un’anticipazione sugli avvenimenti prossimi per prepararci al meglio, salvo poi imbatterci in qualche imprevisto che complica le cose.

L’oroscopo di oggi e quello dei nonni

Oggi siamo bombardati da informazioni che cercano di predire i nostri giorni fortunati o di svelarci l’affinità di coppia migliore per il nostro segno zodiacale, ma un tempo non era così.

Molti di noi converranno sul fatto che i nostri nonni non leggevano l’oroscopo, ma, se riflettiamo, potremo facilmente intuire che loro stessi riservavano preoccupazioni sull’avvenire.

Non tanto per sapere quando avrebbero incontrato l’anima gemella o festeggiato un aumento di stipendio. La loro vita era in larga parte votata all’agricoltura: da quello dipendeva la loro serenità.

Secondo un’antica tradizione contadina, l’unico modo che i nonni avevano per poter fare previsioni sul tipo di inverno che avrebbero dovuto affrontare si celava nei semi di cachi.

Sembra incredibile, ma è proprio il caso di dirlo: altro che oroscopo, il futuro si nasconde in questo goloso frutto autunnale amato da tutti.

Semi, posate, meteo

È sufficiente pulire i semi dei cachi e tagliarli a metà nel senso della lunghezza: all’interno troveremo un piccolo germoglio che ricorda la forma di una posata.

Secondo la leggenda, se la sua forma assomiglia a quella di una forchetta, possiamo stare tranquilli, perché ci aspetta un inverno mite e con scarse precipitazioni.

Il coltello, invece, porterebbe con sé inverni rigidi e secchi: meglio coprirsi bene.

Infine, il cucchiaio annuncerebbe abbondanti nevicate, quindi prepariamo guanti, cappello e sciarpa.

Naturalmente si tratta di una credenza e, come tale, non ha fondamento scientifico. Ciò non toglie che possiamo comunque divertirci, anche solo per curiosità, a cercare le posate nei semi.

Per unire l’utile al dilettevole, poi, possiamo rendere ancora più ghiotta la nostra merenda a base di cachi con una ricetta tanto semplice quanto nutriente.

Smoothie di cachi

Questa preparazione, che richiede solo 5 minuti, ci consentirà di gustare i cachi in modo diverso dal solito, esaltando le loro proprietà nutrizionali e il loro gusto cremoso e delicato.

Ci occorrono:

2 cachi;

80 g di yogurt greco;

2 cucchiai di latte;

1 pizzico di scorza di limone;

cannella a piacere.

Ci basta frullare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo e vellutato.

Una volta versato nel bicchiere, è pronto per essere servito.

