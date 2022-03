Chi sta poco a casa non ha troppi dubbi. Infatti, queste persone pensano già a come vestirsi tutti i giorni per uscire e dunque quando sono a casa si mettono sempre in pigiama. Lo scelgono per la comodità con cui si può indossare e anche perché nelle stagioni fredde tiene abbastanza in caldo.

Tuttavia, ci sono anche molte persone che passano tanto tempo a casa. Non parliamo soltanto di chi studia o cerca ancora un lavoro. Parliamo anche di tutte quelle persone che dalla crisi del Covid 19 in poi hanno beneficiato di alcuni giorni in telelavoro.

In particolare, tutto questo tempo passato tra le mura domestiche spinge le persone a non scegliere di stare sempre in pigiama per molte ragioni. Infatti, vestirsi per stare comodi ma eleganti è facile perché possiamo scegliere tra tanti look diversi.

I benefici di vestirsi anche quando non si esce

Il pigiama dopo le nove di mattina non dovrebbe più esistere. Infatti, prendersi cura di noi stessi la mattina e vestirsi è un piccolo gesto che però ci può davvero aiutare ad affrontare le giornate.

In particolare, vestirsi anche per stare a casa ci da un segno di distinzione tra quando dormiamo o ci riposiamo e quando siamo attivi. Inoltre, ci può aiutare a costruire una routine sana in cui tutto ha il suo tempo e luogo.

Vestirci ci fa vivere giornate più normali, proprio come se dovessimo uscire di casa e può anche migliorare il nostro umore. Infatti, da una parte il pigiama ci fa pensare al riposo e alla notte ma se lo teniamo per troppo tempo ci può quasi portare a essere apatici. Anche le ciabatte ci portano a pensare la stessa cosa. Quindi, a casa dimentichiamoci le ciabatte e il pigiama perché abbiamo tante validissime alternative.

Vestirsi per stare comodi ma eleganti a casa è semplicissimo e davvero economico con questi facili consigli

Partendo dalle scarpe possiamo optare per un bel paio di sneakers che sono allo stesso tempo comode e belle. Invece, per quanto riguarda i vestiti, c’è una regola generale. Il nero rende tutto più elegante, anche solo per una felpa. Infatti, se siamo in inverno o nelle mezze stagioni in cui fa ancora freddo possiamo optare per una bella felpa nera.

Comoda ed elegante allo stesso tempo, la felpa nera è ideale per stare a casa. Quando invece il tempo comincia a essere più caldo e clemente, una bella maglia a girocollo è un’altra ottima idea.

Le tute, invece, sono da eliminare sempre perché danno proprio l’idea di avere poco da fare.

