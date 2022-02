Pochissimi giorni all’appuntamento clou per tutti gli innamorati. Il 14 di febbraio è un po’ come se fosse Natale per tante coppie. Un evento sentito, nel quale si cerca, in ogni modo, di trovare qualcosa di speciale per il proprio partner. Abbiamo già parlato di un piatto per una cena romantica. Perché se la scelta del ristorante non soddisfa, si può trovare qualcosa di intimo e sorprendente anche a casa. Oppure, per i più fortunati, ecco la possibilità di una piccola vacanza. Qualche giorno da passare insieme in qualche località amena.

Oggi, però, vogliamo divertirci un po’ andando a vedere quali potrebbero essere le affinità giuste, tra segni zodiacali, proprio nel giorno di San Valentino. Una piccola guida astrale per capire quali siano gli abbinamenti più intriganti in un giorno così particolare. Ovviamente, questo non intaccherà assolutamente i rapporti già consolidati, ma potrebbe stimolare molto quelli appena formati e che prenderanno impulso proprio da San Valentino. Perché, non dimentichiamoci, che la festa non è solo per chi è già innamorato, ma anche per tutti coloro che potranno innamorarsi.

Partiamo dal segno del mese, ovvero l’Acquario. I nati dal 21 gennaio al 19 febbraio non stanno attraversando un grandissimo periodo. Nonostante sia da più parti considerato come uno dei segni top del 2022, è paradossale che il mese in cui molto sono nati sia proprio tra i meno favorevoli.

Acquario alle stelle con Toro e Vergine, Pesci sedurrà Cancro e Leone, ecco alcune affinità tra segni zodiacali in vista di San Valentino

Ecco, proprio in coincidenza con San Valentino, l’Acquario dovrà essere più romantico del solito, per cercare di creare un’atmosfera migliore. L’accoppiamento magico sarà con il Toro, ottimo anche con la Vergine, più problematico con il Leone.

Passiamo poi ai Pesci. Il segno che subentrerà pochi giorni dopo il 14 febbraio. Ecco che per tutti coloro che vi appartengono è consigliabile, potendo, un bel weekend fuori porta con Cancro e Leone. L’affinità con questi due segni così diversi sarà massima, l’atmosfera di una località particolare, magari da visitare per la prima volta insieme, potrebbe fare il resto. Il desiderio, da forte, potrebbe diventare incandescente.

Ariete e Toro

Dopo i Pesci, ecco l’Ariete. Per i nati dal 21 marzo al 20 aprile, San Valentino non sarà un momento di particolare affinità con nessun segno. Forse ci potrà essere qualche punto d’incontro con la Bilancia, ma, in generale, non c’è da aspettarsi molto. Nuovi amori? Difficile. Infine, chiudiamo con il Toro. Se non dovessero far parte già di una coppia consolidata, ecco che i nati dal 21 aprile al 20 maggio saranno molto attratti da Acquario e Sagittario. Chissà che non sia proprio il 14 febbraio il giorno giusto per dare il là a una nuova storia d’amore.

Acquario alle stelle con Toro e Vergine, dunque, mentre sarà l’Ariete a dover faticare di più nel periodo di San Valentino. L’amore, però, non finisce il 14 di febbraio.