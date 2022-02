I fiori di zucca in pastella sono tra i piatti più deliziosi che si possano assaggiare in questo periodo. Il fritto, pur non essendo consigliato in nessuna dieta, è uno sfizio che, ogni tanto, ci si concede. In fondo, siamo tutti, o quasi, peccatori di gola. Poi, le verdure fritte hanno sempre il loro fascino per le nostre papille gustative. Sono un antipasto sfizioso, molto gradito in determinate occasioni. Pensiamo, per esempio, ai matrimoni, quando nei buffet troviamo la salvia fritta. Altro esempio perfetto di piacevole peccato culinario.

Oggi, quindi, proporremo una ricetta meno salutare del solito, ma sfiziosa e con alla base, comunque, una verdura dai benefici effetti. Stiamo parlando del finocchio, che è entrato nel clou della sua stagione. Certo, meglio consumarlo crudo oppure bollito o in un semplice contorno. Tuttavia, ogni tanto, è anche giusto sgarrare un pochino. Basta esserne consci e porvi subito rimedio successivamente. Per questo, preparare dei finocchi fritti in pastella di birra non è e non sarà mai un errore. Andiamo a vederne gli ingredienti:

2 finocchi;

120 grammi di farina;

1 uovo;

250 ml di birra chiara;

olio di semi per la frittura;

sale;

pepe.

I fiori di zucca fritti sono una delizia, ma questa verdura di stagione passata in una soffice pastella di birra sarà super croccante

Versiamo la farina in una ciotola. Volendo, possiamo decidere anche di setacciarla prima, per ottenere una pastella priva di grumi senza troppo sforzo. A questa, aggiungiamo il sale e il pepe, prima di bagnarla con la birra fredda. La verseremo a poco a poco, mescolando bene con una frusta da cucina. Poi, rompiamo l’uovo e separiamo il tuorlo dall’albume. Il rosso lo mettiamo nella pastella in formazione e amalgamiamo bene. Poi lasciamo riposare in frigorifero per un’ora, andando a coprire la ciotola con una pellicola trasparente o, meglio, con del beewrap.

La frittura

Quindi, ci dedichiamo alla pulizia dei finocchi. Eliminiamo le barbine e le scorze esterne, tagliamoli a metà e poi riduciamoli a fettine di circa mezzo centimetro di spessore. Passati 60 minuti, andiamo a montare a neve l’albume rimasto in precedenza, per incorporarlo nella pastella. Mescoliamo delicatamente, prima di immergervi le fette di finocchio. Scaldiamo, in una pentola dai bordi alti, dell’abbondante olio di semi. Quindi friggiamo per circa tre minuti ogni pezzo. Scoliamo in carta assorbente, aggiungiamo ancora un po’ di sale e mettiamo sul piatto da portata. I fiori di zucca fritti sono una delizia, si sa, ma assaggiando questi finocchi in pastella di birra, si potrà comprendere come anche questi non siano da meno.