L’ASP Seneca ha indetto un bando di selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 15 posti da OSS (Operatore Socio Sanitario). L’azienda offre i suoi servizi ai cittadini di 6 comuni in provincia di Bologna, ossia Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese.

A titolo puramente esemplificativo, con questa procedura di selezione, si cercano professionisti in grado di:

a) offrire aiuto e supporto agli ospiti delle strutture in tutte le fasi e le attività quotidiane;

b) occuparsi della pulizia delle camere e del cambio della biancheria;

c) collaborare nelle attività di animazione, socializzazione, riabilitazione e rieducazione degli ospiti;

d) contribuire con i colleghi alla definizione del Piano di Assistenza Individuale;

e) raccogliere dati e monitorare gli indicatori assistenziali previsti, tramite l’ausilio di strumenti informativi.

Per partecipare al concorso sarà necessario:

a) essere maggiorenni;

b) avere la cittadinanza italiana o di uno Stato dell’UE;

c) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

d) non avere condanne penali, che impediscano lo svolgimento di mansioni presso la Pubblica Amministrazione, o atti risolutivi di precedenti rapporti lavorativi per insufficiente rendimento;

e) possedere l’idoneità fisica all’impiego.

Oltre ai requisiti appena elencati, è necessario anche possedere:

a) almeno il diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media inferiore);

b) l’attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario;

c) una patente di guida di categoria non inferiore alla “B”.

Contratto a tempo indeterminato e circa 1.600 euro lordi di stipendio per chi vince questo concorso anche con la licenza media

Per vincere questo concorso, però, bisognerà innanzitutto superare due prove di selezione, una scritta ed una orale.

La prima consisterà in un test a risposta multipla, che si svolgerà a distanza in modalità telematica; mentre la seconda si svolgerà in presenza e consisterà in un colloquio individuale.

L’Amministrazione, tuttavia, si riserva di eseguire la prova orale in videoconferenza, nel caso in cui sopraggiungano situazioni che rendano impossibile lo svolgimento della prova in presenza.

Nel caso in cui pervengano più di 150 domande, l’Amministrazione effettuerà inoltre una prova preselettiva finalizzata ad ammettere i candidati alla prova scritta. Anche questa, consisterà nella soluzione di quesiti a risposta multipla e si svolgerà a distanza.

Per chi riuscirà a superare le prove, quindi, è previsto un contratto a tempo indeterminato e una retribuzione economica mensile pari a 1.600 euro lordi al mese. Infatti, secondo quanto riportato sul bando, ai dipendenti toccherà uno stipendio mensile pari a quello iniziale spettante al personale inquadrato in categoria B, posizione economica B3.

Ecco come partecipare al concorso

Per presentare la domanda di partecipazione, sarà necessario autenticarsi sul portale di selezione con le proprie credenziali SPID, entro le 23:59 del 11 luglio 2022.

Rimanendo in tema scadenze, ricordiamo che fino al 19 giugno è possibile presentare domanda anche per il concorso all’ASP di Enna.

Alla domanda andranno allegati:

a) documento d’identità fronte retro in corso di validità;

b) ricevuta di avvenuto pagamento della tassa di concorso (10,00 euro);

c) attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario in formato pdf.

Per consultare e ottenere maggiori informazioni, rimandiamo alla lettura del bando completo sul sito ufficiale dell’azienda.

