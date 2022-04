Anche se con una profondità minore rispetto a quanto accaduto a marzo 2022, le quotazioni dell’oro vengono da 6 settimane consecutive al termine delle quali la chiusura è stata inferiore a quella della settimana precedente. C’è, però, un altro aspetto in comune che potrebbe indicare un’immediata ripresa dell’oro. Anche a marzo la discesa, infatti, si era fermata in area 1.920 dollari. Quindi, dopo questo ritracciamento l’oro potrebbe essere sul punto di ripartire al rialzo.

Prima di passare all’analisi grafica, una nota statistica. Come si vede sul grafico della stagionalità riportato qui di seguito, aprile è uno dei mesi più favorevoli per l’oro con una probabilità del 63% di avere la chiusura del mese superiore all’apertura.

Dopo questo ritracciamento l’oro potrebbe essere sul punto di ripartire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

L’oro (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 22 aprile in ribasso dello 0,71% rispetto alla seduta precedente a quota 1.934,3 dollari. La settimana, invece, si è chiusa con un ribasso del 2,06%.

Time frame giornaliero

Settimana scorsa scrivevamo

La settimana appena conclusasi ha visto la rottura al rialzo dell’importantissima resistenza in area 1.965,2 dollari. Tutto pronto sull’oro per accelerare al rialzo? Teoricamente sì. Ci sono, infatti, elevate probabilità che venga raggiunto il prossimo obiettivo più probabile in area 2.037,2 dollari (II obiettivo di prezzo). La massima estensione rialzista, invece, si potrebbe collocare in area 2.110 dollari. Ovviamente, una chiusura settimanale inferiore a 1.965,2 dollari potrebbe favorire la ripresa del ribasso che diventerebbe lo scenario dominante nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 1.920,7 dollari.

Purtroppo i supporti non hanno retto e adesso le quotazioni potrebbero spingersi verso gli obiettivi indicati dalla linea tratteggiata. Nota positiva è la tenuta del supporto in area 1930 dollari che già in passato ha frenato la discesa dei prezzi. Monitorare con molta attenzione questo livello in chiusura di giornata.

Time frame settimanale

Il segnale rialzista di cui parlavamo settimana scorsa (chiusura settimanale superiore a 1.952,3 dollari) è stato prontamente negato e adesso potrebbe prendere il sopravvento la proiezione ribassista (linea continua).

Solo un immediato recupero di questo livello in chiusura settimanale potrebbe favorire una nuova ripartenza al rialzo verso gli obiettivi indicati dalla linea tratteggiata.