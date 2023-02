Aceto o limone per i pediluvi con cui eliminare la puzza dei piedi? Rimedi della nonna da conoscere

I cattivi odori ci fanno fare figuracce ma nascondono problemi che devono essere risolti. I pediluvi ci aiutano. Ecco i prodotti più indicati.

Non è solo l’estate la stagione in cui i piedi puzzano. La sudorazione è certo il motivo principale per cui questo avviene ma non è il caldo la sola causa. Anche in inverno potremmo soffrire di questo disturbo e le nostre scarpe potrebbero avere un cattivo odore. I fattori che incidono sono di natura diversa. Potrebbe accadere se non stiamo utilizzando calzature traspiranti, se stiamo subendo sbalzi ormonali, se stiamo vivendo un periodo di forte stress, se è presente una patologia particolare.

I cambiamenti del nostro corpo potrebbero avere come conseguenze una sudorazione accentuata. La mancanza di un equilibrio psico-fisico e la sofferenza dell’organismo a causa di obesità o ipertiroidismo potrebbero cambiare il nostro odore. Se, invece, non abbiamo particolari problemi e laviamo i piedi regolarmente, potrebbe essere l’igiene di calzini e calzature la causa del cattivo odore. Il caldo delle scarpe porta a una facile proliferazione dei batteri che colonizzano i nostri piedi.

Funghi o ferite

Aceto o limone per i pediluvi sono un ottimo rimedio che le nostre nonne ci hanno tramandato per risolvere questo antipatico problema. Se laviamo i piedi tutti i giorni e lo facciamo con attenzione, un primo passo avanti viene fatto. Soprattutto dobbiamo concentrare l’attenzione sulle piante dei piedi in cui si accumulano le cellule morte. Se riempiamo una bacinella per 3 quarti di acqua tiepida e 1 quarto di aceto possiamo fare un pediluvio molto efficace con cui eliminare la puzza. Questo è anche un rimedio antimicotico nel caso siano presenti funghi che la frequentazione di piscine o palestre rende probabile.

L’aceto ha delle proprietà antibatteriche e soprattutto quello di mele è utile per i pediluvi. Per consentire che l’azione disinfettante sia completa è necessario tenere i piedi in ammollo per qualche minuto. Con l’aggiunta di sale grosso possiamo avere un rimedio completo nel caso in cui siano presenti lesioni o ferite che contribuiscono al cattivo odore.

Aceto o limone per i pediluvi ma anche altri prodotti naturali

Anche il limone ha importanti proprietà benefiche che ci aiutano a curare i nostri piedi. Possiamo strofinarli con il succo di limone prima di fare un pediluvio di 20 minuti. Come fare a scegliere il limone o l’aceto? Se abbiamo poco tempo a disposizione scegliamo l’aceto, bastano pochi minuti perché il pediluvio sia efficace. Se vogliamo un profumo più delicato e una sensazione più rilassante optiamo per il limone, magari con qualche foglia di salvia e con un olio essenziale di nostra preferenza.

I rimedi della nonna ci aiutano in diverse occasioni. La salute dei nostri piedi può essere agevolata grazie a tanti prodotti naturali che abbiamo in casa. Il tè nero, il bicarbonato di sodio, il prezzemolo e lo zenzerosono tutti ingredienti che potremmo utilizzare per fare un pediluvio. Guardiamo la dispensa in cucina e decidiamo.