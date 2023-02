È meglio tenere aperto o chiuso l’oblò della lavatrice dopo il lavaggio? Fai la cosa giusta e risparmi un sacco

Quando la lavatrice ha concluso il lavaggio è meglio tenere aperto l’oblò oppure chiuderlo? La risposta non è scontata e le conseguenze non sono di poco conto.

Gli elettrodomestici sono stati un’invenzione che ci ha notevolmente migliorato la vita, rivoluzionandola. Per tutti noi, oggi, sarebbe impensabile immaginare di vivere senza frigorifero, condizionatore e lavastoviglie. Di certo, tra tutti gli elettrodomestici che abbiamo in casa, quello a cui proprio nessuno riuscirebbe a rinunciare è la lavatrice.

Gli elettrodomestici vanno utilizzati con cura e sottoposti a regolari manutenzioni e controlli per preservarne la durata e garantire un utilizzo ottimale. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che gli elettrodomestici consumano energia elettrica. Il loro utilizzo appropriato ci permette quindi anche di non sprecare energia e di avere così bollette più leggere. Come già accennato, frigorifero & C. vanno utilizzati con dovizia e cognizione di causa. Talvolta, però, compiamo dei gesti banali che, seppur inconsapevolmente, possono danneggiare moltissimo i nostri elettrodomestici. In questo articolo prenderemo in esame proprio un’abitudine sbagliatissima che quasi tutti compiamo con la lavatrice.

Cosa succede se lo teniamo chiuso

Una volta concluso il lavaggio, quando ci rechiamo a stendere il bucato, è meglio tenere aperto o chiuso l’oblò della lavatrice quando abbiamo concluso il lavaggio? In genere, la maggior parte delle persone, una volta svuotato il cestello dai panni bagnati, chiude l’oblò. Un gesto automatico che si fa per evitare ingombri e intralci nello spazio. In realtà, però, questo gesto è un errore gravissimo che, a lungo andare, potrebbe costarci molto caro. Infatti, anche se ormai la lavatrice ha terminato il suo lavaggio, il cestello è ancora bagnato. Chiudendo l’oblò, andremmo a favorire la proliferazione di muffe e batteri all’interno della lavatrice stessa.

Una lavatrice con funghi e muffe, oltre ad emanare uno sgradevolissimo odore che lascerà anche sul nostro bucato, lavorerà in maniera meno efficiente, consumando di conseguenza più acqua e più corrente elettrica. Lavaggio dopo lavaggio, ci ritroveremo con un bucato che, anziché profumare di fresco e di pulito, avrà un cattivo odore, e saremo così costretti a replicare il ciclo di lavaggio, sperando di risolvere il gravoso problema.

Inoltre, è bene far riflettere sul fatto che il cestello umido va ad arrecare danni sia a livello delle guarnizioni che degli altri componenti della lavatrice rivestiti di gomma, materiale che risente moltissimo dei depositi di acqua stagnante.

È meglio tenere aperto o chiuso l’oblò della lavatrice a lavaggio concluso?

Sulla base di quanto appena spiegato, è chiaro che chiudere subito dopo il lavaggio l’oblò della lavatrice è un errore gravissimo. Secondo gli esperti, una volta che il ciclo di lavaggio è terminato, si deve tenere la lavatrice aperta per svariate ore affinché l’interno del cestello si asciughi alla perfezione. Dopodiché, piuttosto che chiuderlo ermeticamente, è sempre bene tenere l’oblo socchiuso, così da evitare l’insorgere di cattivi odori.

Infine, per un’ottima manutenzione, l’ideale sarebbe asciugare le parti interne della lavatrice con un vecchio asciugamano, avendo cura di insistere soprattutto sulle guarnizioni di gomma. In generale, dovremmo mettere in atto piccole attenzioni anche per tutti gli altri elettrodomestici, come ad esempio anche con la lavastoviglie. Salvaguardano la lunga vita degli elettrodomestici e, a lungo andare, ci fanno risparmiare parecchi soldi in termini di manutenzione o, peggio ancora, in relazione a nuovi acquisti!