Da Cary Grant a Mel Gibson tutte le star che avrebbero incredibilmente potuto diventare James Bond

Uno dei personaggi più amati del cinema è sicuramente l’agente segreto britannico 007. Licenza di uccidere per James Bond, ma anche di entrare nei cuori e nelle case di tutto il Mondo. Eppure, moltissimi attori famosi avrebbero potuto interpretare questo ruolo e non lo hanno fatto. Seguici in questa incredibile serie di colpi di scena, con curiosità che non mancheranno davvero di stupirti.

Subito 2 star che avrebbero potuto sostituire Sean Connery

Proprio in un recente sondaggio mondiale, il pubblico si è espresso in maniera molto chiara: è Sean Connery l’emblema numero 1 dell’agente segreto più famoso del Mondo. Eppure, proprio per l’esordio cinematografico di 007, si era pensato a tutti, tranne che al famosissimo attore scozzese. Il desiderio di regista e produzione era quello di utilizzare una delle icone del cinema degli anni ‘60. Quel Cary Grant che faceva davvero impazzire le donne. Rigorosamente inglese, di Bristol, anche se poi naturalizzato americano.

In lista c'era anche il sontuoso e istrionico David Niven, ma entrambi erano legati ad altre case di produzione e non avrebbero potuto partecipare a più di un film. Mentre la produzione aveva già in mente di utilizzare un solo attore per almeno quattro o cinque film in successione.

Da Cary Grant a Mel Gibson, scopriamo tutte le star che avrebbero potuto cambiare il viso di 007

Quando Sean Connery lasciò la serie di 007, il mondo del cinema entrò davvero in fibrillazione. Centinaia di attori del grande schermo, ma anche della TV, provarono a subentrare al mitico Connery. La scelta sembrava ricadere su di un paio di personaggi che stavano spopolando nelle serie televisive americane, tra cui quella famosa di Batman, con i fumetti che apparivano durante le scene di azione. Alla fine, la produzione scelse l’australiano George Lazenby, anticipando poi la lunga presenza di un altro attore molto amato dalle donne: l’inglese Roger Moore. Curioso però citare che anche questo attore non sia stato la prima scelta della regia e della produzione.

Premi Oscar candidati al volto di 007

Da Cary Grant a Mel Gibson, ecco tutte le star che avrebbero potuto diventare James Bond, passando anche per un altro attore molto amato dal pubblico: Liam Neeson. Pochi sanno che Mel Gibson era super sponsorizzato dalla casa di produzione di 007, ma trovava poco riscontro nei registi della saga cinematografica. Senza considerare che si sarebbero dovuti aspettare tempi biblici, per avere poi la star di Braveheart, impegnata in altre pellicole.

Ci fu anche un sondaggio internazionale tra i milioni di fan di James Bond, che proposero la figura di Liam Neeson, indimenticabile protagonista di Schindler's List. Anche in questo caso però a mettere i bastoni tra le ruote di un matrimonio che forse avrebbe potuto funzionare, i tantissimi impegni dell'attore britannico, diventato una delle presenze più amate e seguite degli ultimi anni.