Aggiungi 2 ingredienti segreti a limone, arancia, cipolla e aglio. Attento al risultato, vale oro

Ora che il freddo sta arrivando dopo un autunno mite, i raffreddori di stagione sono in aumento. Esiste una ricetta che dovremmo conoscere e che potrebbe aiutarci. Eccola.

È formata da ingredienti che sono tutti ottimi rimedi contro il raffreddore. Messi insieme questi ingredienti danno vita a un prodotto che può essere tranquillamente definito un superfood. Analizziamoli uno per uno, scoprendone alla fine 2 segreti che sono molto efficaci.

Partiamo dagli agrumi. Il succo di limone diminuisce l’intensità del raffreddore e combatte i virus influenzali. Di solito una limonata calda con un po’ di miele diventa un toccasana per tosse e catarro. L’arancia è famosa per il suo contenuto di vitamina C che rafforza il sistema immunitario. Oltre a prevenire i raffreddori, li cura e, rendendo facilmente assimilabile il ferro, diventa un rimedio anche contro l’anemia. Altri due prodotti che abbiamo in cucina e che possiamo inserire nella ricetta sono cipolla e aglio. La cipolla ha proprietà espettoranti e si possono creare degli sciroppi in casa che sono utili in caso di raffreddore. L’aglio è un decongestionante e aiuta a dare sollievo alle muscose infiammate e a liberare il naso chiuso.

Rimedi da non sottovalutare

Se vuoi completare la ricetta e renderla molto efficace aggiungi 2 ingredienti segreti a limone e agli altri prodotti curativi che troviamo in cucina. Quali sono gli ingredienti segreti? Sono zenzero e cannella.

Lo zenzero ha proprietà antibatteriche e si sposa con il limone combattendo al meglio le infiammazioni. Il sistema immunitario si rafforza e reagisce subito al raffreddore o allo stato influenzale. La cannella è spesso usata per rimediare a problemi respiratori tipici della stagione. Raffreddori in inverno e allergie in estate, la cannella rimane comunque un ingrediente su cui contare sempre. Solitamente questi ingredienti vengono utilizzati da soli oppure con delle accoppiate vincenti che vengono consumate quando si sta male. Creare una bevanda completa che sfrutti tutte queste proprietà insieme potrebbe darci risultati davvero sorprendenti. Vediamo la ricetta.

Aggiungi 2 ingredienti segreti a limone e agli altri prodotti

Puliamo 4 teste d’aglio e una cipolla. Tagliamo a metà 2 limoni e 2 arance. Mettiamo gli ingredienti in un pentolino pieno d’acqua e facciamo bollire. Aggiungiamo 2 rametti di zenzero dopo averli puliti e 4 bastoncini di cannella. Quando l’infuso sarò arrivato a ebollizione filtriamolo e otteniamo il prezioso rimedio che va bevuto caldo. Possiamo aggiungere un cucchiaio di miele per renderlo ancora più nutriente.

Non gettiamo via gli scarti. Sarebbe un peccato imperdonabile. Possiamo preparare durante la giornata almeno altri 2 infusi con gli stessi ingredienti riciclati. In questo modo avremmo il nostro rimedio a portata di mano nelle ore successive. Le proprietà non si disperdono dopo la prima bollitura, e gli ingredienti rimangono assolutamente validi.