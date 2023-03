Comunione e battesimo in vista e non sai cosa mettere? Ecco qualche outfit a meno di 150 € per stupire tutti

Comunione e battesimo in vista e non sai cosa mettere-proiezionidiborsa.it

Si sta per aprire la stagione delle cerimonie! Non solo matrimoni primaverili, ma anche battesimi, comunioni e cresime sono dietro l’angolo. Se non sai proprio come vestirti, ecco una lista di idee economiche e chic da copiare.

Per i matrimoni si può osare con abiti lunghi e super eleganti, ma non è lo stesso per queste occasioni. Un po’ più formali, si tratta di cerimonie che il più delle volte si svolgono di giorno. Ed è proprio questo che mette in crisi la maggior parte delle donne che non sa mai cosa indossare. Le domande sono sempre le stesse, se l’abito lungo è troppo elegante e quello corto troppo casual, che fare? Vediamolo insieme!

Comunione e battesimo in vista e non sai cosa mettere, punta su questi capi

Se vuoi mettere l’abito, il vestito midi è la soluzione più adatta con cui non si sbaglia mai. O un bel tubino da abbinare ad un blazer corto potrebbe essere un’idea. Per un look del genere da Zara, Massimo Dutti o Sandro Ferrone si può spendere al massimo 100 €. Ma se invece vuoi sprigionare la vivacità della primavera, scegli un abito floreale o con trame particolari. Se vuoi stare comoda e non preoccuparti della pancia gonfia dopo il pranzo, punta sul drappeggiato. Se invece vuoi osare un po’, il cut out all’altezza dei fianchi potrebbe fare al caso tuo. Per le maniche meglio un tre-quarti, ma anche le bretelline vanno bene se ci abbini un blazer.

E se sei la mamma del festeggiato? Un bell’abito midi sui toni pastello e un capospalla leggero per coprire la schiena. Altrimenti c’è sempre la tuta intera o il completo blazer e pantalone, entrambi nei colori primaverili come rosa e azzurro. Anche il bianco va benissimo, ma meglio spezzare con un sottogiacca colorato, magari in pizzo o di seta.

Borse e accessori, quali scegliere per completare il look

Ovviamente la borsa diventa un accessorio per impreziosire il look. Super di tendenza in questo momento sono le mini bag con catene, charm e dettagli luccicanti. Ideali per una cerimonia di giorno ma anche per una serale, anche per i matrimoni. Ai piedi per i sandali c’è ancora da aspettare qualche settimana, quindi scegli modelli non spuntati. Belle le mary jane, ma anche le slingback, sinonimo di eleganza e raffinatezza. Se invece vuoi qualche centimetro in più, puoi scegliere le platform tipo le Versace con il laccetto alla caviglia. Altrimenti le decolleté con il tacco piramidale, in stile Amina Muaddi, sono perfette per sentirti come Cenerentola.

Se comunione e battesimo in vista e non sai cosa mettere cosa aspetti a provare uno di questi outfit. Spendendo queste cifre puoi acquistare capi stupendi che puoi riutilizzare per altre occasioni. Così non rischi di ritrovarti con l’armadio pieno di vestiti che non metterai più!