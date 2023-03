Una colomba da Oscar: cerchi le migliori per Pasqua? Ecco quanto costano e dove acquistarle

Pasqua è alle porte e parte la caccia alla migliore colomba. Classiche o ripiene, al cioccolato o al pistacchio: ce n’è per tutti i gusti. Ma quali sono le più buone? Andiamo a scoprirlo.

Non hai voglia o tempo di arrovellarti in cucina a preparare la colomba pasquale? Doppia lievitazione, forno alla giusta temperatura, dosaggio degli ingredienti. Uffa! Quanto tempo e lavoro! Eppure basta un click per avere a disposizione le colombe più esclusive della Penisola prodotte per te da chef e pasticcieri famosi. Ecco quanto costano e dove trovarle online.

Con un semplice click

La colomba è il simbolo della Pasqua e ogni anno supera sé stessa. Si veste di cioccolato bianco aromatizzato al limone, si riempie di glassa al lampone o al pistacchio, di mascarpone o di ricotta, oppure diventa vegana. Insomma, non finisce mai di stupirci. Ma come avere queste prelibate specialità? Con un semplice click. Molte note pasticcerie offrono infatti la possibilità di acquistare direttamente sul loro sito. Ti spediranno la colomba direttamente a casa.

Classica

Una colomba da Oscar: cerchi le migliori classiche della tradizione? Ecco le specialità che fanno per te:

la migliore colomba artigianale del 2023 è quella prodotta dal maestro pasticciere Michele Pirro di San Marco in Lamis, in Puglia. Lo ha stabilito la FIPGC, la Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria, che l’ha premiata con il 1° posto in classifica. È realizzata con ingredienti di primissima qualità. Arance candite di Calabria, mandorle pugliesi, miele biologico. È in vendita sul sito Café Noir al prezzo di 35 € ;

quella prodotta dal maestro pasticciere di San Marco in Lamis, in Puglia. Lo ha stabilito la la Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria, che l’ha premiata con il 1° posto in classifica. È realizzata con ingredienti di primissima qualità. Arance candite di Calabria, mandorle pugliesi, miele biologico. È in vendita sul sito Café Noir al prezzo di ; leggera croccantezza della glassa di mandorle che incontra una nuvola di sofficità. Doppia lievitazione, canditi tagliati a mano, ingredienti di prima qualità. È la colomba classica Olivieri 1882“Ricetta storica”, premiata dal Gambero Rosso come la migliore nel 2019. È in vendita sul sito a 46,50 €.

Senza lattosio o vegana

Se sei intollerante al lattosio, niente paura. La pasticceria De Vivo di Pompei ha creato una colomba priva di lattosio . Presentata al Pitti Taste 2023 , la tre giorni dedicata alle specialità enogastronomiche italiane, risulta molto soffice e leggera. È arricchita con albicocca Pellecchiella del Vesuvio, particolarmente dolce e prelibata, e con cioccolato Macaè 62%, monorigine brasiliano. Costa 40 € ;

di Pompei ha creato . Presentata al , la tre giorni dedicata alle specialità enogastronomiche italiane, risulta molto soffice e leggera. È arricchita con albicocca Pellecchiella del Vesuvio, particolarmente dolce e prelibata, e con cioccolato Macaè 62%, monorigine brasiliano. Costa ; per i vegani c’è la creazione dello chef Antonino Cannavacciuolo. È una prelibatezza realizzata senza latte e senza uova, con canditi e gocce di cioccolato fondente. In vendita a 39 €.

Una colomba da Oscar: cerchi le migliori con un gusto particolare?

Se ami i gusti particolari ecco due proposte che non ti lasceranno indifferente: