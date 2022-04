Acclamata dalla stampa è tornata con un romanzo imperdibile già numero 1 in Italia che ci sbalordirà pagina dopo pagina

La lettura è una passione molto sentita e comune a parecchie persone. Del resto, anche gli esperti suggeriscono di leggere per allenare la mente, contro queste cattive abitudini che, invece, tendono a spegnere il cervello.

Leggere, infatti, fa bene al cuore e alla mente. Rilassa il corpo e fa conciliare il sonno. Infatti, molti suggeriscono di leggere un buon libro prima di dormire, anziché utilizzare il cellulare. Inoltre, potremmo provare anche a scrivere qualche riga su un quaderno e annotare i nostri pensieri.

Molti lo fanno per sgomberare la mente e rilassarsi, favorendo anche il sonno. Ma scrivere potrebbe portare anche qualche guadagno. Se siamo fan della lettura e della scrittura, ecco come trasformare una semplice passione in fonte di guadagno.

Se siamo alla ricerca di un libro interessante, che ci terrà incollati alle pagine, non possiamo perderci il numero 1 in Italia e in Inghilterra. L’autrice è stata acclamata dalla stampa ed è tornata con un romanzo da non farci scappare.

La ragazza nel giardino degli ulivi

Il romanzo si intitola La ragazza nel giardino degli ulivi e l’autrice è la bravissima Dinah Jefferies. Una delle autrici più amate in Inghilterra, dove il suo romanzo Il profumo delle foglie di tè è diventato un bestseller.

Il libro numero 1 in Italia ha avuto così tanto successo, probabilmente, perché è ambientato in Toscana, durante la Seconda Guerra Mondiale. L’invasione nazista sta mietendo le sue vittime, tra orrori e paura. Quella pace e serenità che può emanare un giardino di ulivi non è più la stessa, se si mischia al terrore. In questa cornice, la protagonista Sofia cerca di aiutare quanto può, preferendo il bene al male.

La bontà e il coraggio di Sofia, però, sono le cause di una rottura con il marito, forse troppo codardo. Ad aiutare Sofia arriva l’italoamericana Maxine, ma la situazione peggiora. E le loro vite sono appese ad un filo. Chissà se riusciranno a sfuggire alla furia dei soldati nazisti e ad aiutare nella loro missione di pace.

Acclamata dalla stampa è tornata con un romanzo imperdibile già numero 1 in Italia che ci sbalordirà pagina dopo pagina

Un libro travolgente, dunque, ricco di suspense e colpi di scena. D’altronde è il marchio di fabbrica della Jefferies, alla quale piace parlare di donne eroine. Ecco perché è tanto acclamata da tutti, persino dalla stampa e dalla critica.

Il suo libro precedentemente menzionato è stato una rivoluzione in questo campo, arrivando ad essere il libro in versione digitale più venduto, durante l’anno della sua pubblicazione. La ragazza nel giardino degli ulivi è già primo in Italia, ma riuscirà a diventare un bestseller anche in altri Paesi.

Lettura consigliata

Un libro bestseller molto emozionante dalla storia coinvolgente che ci terrà incollati alle pagine