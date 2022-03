Dobbiamo scavare dentro di noi per tirar fuori le nostre doti nascoste. Ognuno di noi ha, infatti, un proprio talento. Bisogna solo avere la fortuna di capire quale sia. Tuttavia, non è difficile da scoprire. Dobbiamo partire da ciò che ci attrae maggiormente, nonché dalla nostra passione.

La passione è di fondamentale importanza e andrebbe sempre coltivata. Infatti, quando vediamo che i nostri figli si appassionano a qualcosa, che sia il calcio, i fumetti, la musica, dovremmo assecondarli, perché costituiscono i loro sogni nel cassetto.

Come guadagnare soldi dalla nostra passione

A tal proposito, una delle passioni più grandi è la scrittura. In effetti, è un sogno che accomuna diverse persone. Quante volte abbiamo inventato una storia? Abbiamo mai pensato di scrivere un libro? Accantoniamo, per un momento, i problemi quotidiani, per rilassarci e assecondare il nostro talento.

Ecco come una passione può trasformarsi in guadagno. Attraverso Wattpad. Sembra incredibile ma è tutto vero. Molte persone hanno scritto delle storie sull’applicazione gratuita Wattpad. Queste storie sono piaciute talmente tanto da essere pubblicate da vere case editrici.

Una grandissima occasione, quindi, per tutte quelle persone che hanno la passione per la scrittura e vorrebbero coniugare passione e lavoro. In questo modo, la passione potrebbe trasformarsi in lavoro, guadagnando attraverso le vendite del libro.

Ecco come una passione può trasformarsi in guadagno mentre diamo libero sfogo al nostro talento in questo modo

Invece, se abbiamo sempre voluto dirigere uno spettacolo o esprimere la nostra creatività, inventando delle serie TV, non possiamo perderci il nuovo gioco da tavola di Netflix. Si chiama Netflix – In Tendenza Ora, ed è per tutta la famiglia, anche per gli adolescenti a partire dal 14esimo anno di età.

Nel gioco troveremo i contenuti delle serie TV della piattaforma più amata, con cui potremmo mettere in scena il nostro show. I contenuti daranno la spinta per rinnovare una serie, curandola nei minimi dettagli, ma anche di cambiarne il finale. Con lo show creato, potremo entrare anche nella Top 10.

Oltre a Wattpad e al gioco di Netflix, possiamo dare libero sfogo al nostro talento anche attraverso l’applicazione Sing, nonché tramite il famoso gioco da tavolo Mercante in Fiera. Sing è un’applicazione gratuita in cui potremo cantare le nostre canzoni preferite e duettare con altre persone, nonché con i cantanti in carne ed ossa. Una bellissima opportunità per farsi conoscere e per cantare, finalmente, altrove piuttosto che sotto la doccia.

Mercante in Fiera, invece, non è da sottovalutare nel campo della contrattazione. Potremo scoprire di avere un talento come commerciante. Chissà, magari, potremo aprire un’attività commerciale se ci sappiamo fare. Il Mercante deve essere abile a vendere e a contrattare, anche attraverso strategie di marketing.

