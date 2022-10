Accessori che possono fare la differenza e come indossarli per essere alla moda

Proviamo ad indossare un classico tailleur gessato. Blazer oversize con gonna a matita o morbidi pantaloni con le pinces. Una mise dall’eleganza sottile, rilassata e confortevole. Ma se vogliamo renderla vibrante ed ultra femminile osiamo con gli accessori.

È quello che ha fatto lo stilista Rocco Iannone che ha scelto per un tailleur gessato una cintura rossa di vernice e una borsa della stessa pelle e dello stesso colore. Una bag a mano, perfetta per l’ufficio e per il tempo libero. Gli accessori smorzano la mascolinità del completo e lo caricano di femminilità. Una combinazione perfetta che si può facilmente replicare anche senza spendere cifre da capogiro.

La borsa rossa

La borsa rossa in tutte le tonalità e dimensioni è stata la protagonista delle sfilate di moda e l’interprete di quell’esigenza, che si avverte nell’aria, di spezzare il grigiore dei mesi freddi con un tocco di colore. È uno degli accessori che possono fare la differenza.

Si abbina con tutto più facilmente di quanto si creda e per le occasioni più disparate. Ci accompagnerà in ufficio, ma si intona anche con la frivolezza spensierata del sabato sera. L’unico accorgimento da rispettare è quello di non eccedere scegliendo forme troppo complesse.

Come indossarla

Possiamo spaziare dai modelli micro, come quelli proposti da Moschino, alle maxi pochette di Sportmax abbinate a completi rigorosamente maschili. Una borsa rossa può rendere speciale un outfit semplice come un pantalone di taglio sartoriale portato con una camicia chiara.

Gli stilisti l’hanno abbinata anche a pratici jeans e caldi montoni o bomber in pelle. Blumarine l’ha proposta di piccole dimensioni per completare un look monocromatico rosso con gonna mini in maglia e top abbinato. Versace ha preferito una soluzione più sportiva, con jeans e giacca pied de poule oversize.

Accessori che possono fare la differenza in molte occasioni

Altra protagonista indiscussa dei look invernali è la cintura. Versace propone cinture gioiello che valorizzano il punto vita e impreziosiscono abiti e pantaloni. È una soluzione da copiare facilmente per attualizzare il nostro guardaroba. Su un abito maxi possiamo segnare la vita con una cintura lunga e sottile da girare più volte intorno al corpo. Oppure adottare un modello a più fili che scivolano sul ventre.

La cintura

Lo stilista Tory Burch la sceglie maxi e da portare sul blazer. Riprende il modello giapponese dell’obi, la tipica fusciacca indossata sul kimono per creare una cintura in pelle importante ed asimmetrica che diventa la vera protagonista del look rendendolo molto sensuale.

Se vogliamo riprendere l’idea, scegliamo un blazer non eccessivamente generoso per non creare l’effetto ingoffato e coordiniamo la cintura alle scarpe o alla maglia, oppure alla borsa. Per un look decisamente sofisticato.

