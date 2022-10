Una miniera di nutrienti in questo piatto che combatterebbe il colesterolo alto

Siamo italiani e la cucina per noi è più del semplice mangiare. Anche se negli ultimi anni ci siamo fatti travolgere da specialità di ogni parte del Mondo. La cucina thailandese e quella messicana, quella brasiliana e quella giapponese. Senza dimenticare un “evergreen” come la cucina cinese e cantonese. È pur vero che mangeremmo volentieri queste delizie, ma il nostro fegato, se potesse parlare, forse direbbe il contrario. Ecco, perché, come ricordano i nutrizionisti, almeno un paio di volte a settimana dovremmo riempire la tavola con ricette semplici e salutari. Ci sta di uscire a mangiare fuori il venerdì e il sabato sera, magari con qualche aperitivo o apericena. Magari fare una gita nella patria di tanti piatti gustosissimi, ma non dovremmo sgarrare troppo e, non solo per la dieta. Soprattutto se durante la settimana siamo costretti a mangiare fuori per motivi di lavoro.

Spazio alla pasta integrale o quella al farro

Prendiamo i seguenti ingredienti per fare una pasta col broccolo, ma anche un secondo sempre a base di questo ortaggio così salutare:

400 grammi di pasta corta integrale o a farro;

600 grammi di broccoli;

aglio;

olio Evo;

sale e pepe;

scorza di limone;

formaggio grattugiato.

Una miniera di nutrienti in questo piatto con i broccoli

Cuociamo i broccoli nella classica pentola capiente con abbondante acqua salata. Oppure, se utilizziamo quelli surgelati, mettiamoli in cottura.

Mettiamo sul fuoco anche una pentola con l’acqua della pasta.

Prendiamo una padella e facciamo il soffritto con olio, aglio, la scorza di limone, regolando di sale e pepe. Aggiungiamo i broccoli, spezzettandoli a nostro piacere e girandoli nel soffritto.

Scoliamo la pasta al dente e facciamola saltare col nostro sugo. Serviamo a tavola, concedendoci del formaggio grattugiato, per un po’ di gusto in più. Altrimenti, per mantenere il piatto light, serviamo senza. Con i cavoli avanzati potremmo anche fare una gustosa e salutare frittata.

Quello che non sappiamo sul broccolo e la sua acqua di cottura

Pochissime calorie per una ricetta alleata del cuore, senza dimenticarci la sua acqua di cottura. Mai buttare infatti l’acqua delle bolliture di broccoli e cavolfiori perché la nonna sarebbe parecchio risentita. Una miniera di nutrienti in questo piatto da scoprire. La grandissima ricchezza di minerali di questi ortaggi rimarrebbe infatti nell’acqua, con la quale potremmo:

rinforzare le piante;

allungare minestroni e zuppe, rendendoli ancora più salutari;

fare addirittura degli impacchi contro l’acne.

Con un piatto di broccoli potremmo quindi ingaggiare un bel duello col colesterolo, ma anche prendere altri punti a nostro favore.

Lettura consigliata

Una tazza di latte e 2 mele per un gustosissimo dolce da fare in 15 minuti con poche calorie e senza costi del forno