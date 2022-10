Ecco perché il pavimento puzza dopo averlo lavato e come impedirlo

A volte capita che dopo aver lavato il pavimento si crei un fastidioso odore. Quindi, invece di avere il profumo del prodotto utilizzato, sembra di non aver fatto un buon lavoro. Anzi, sembra proprio di aver peggiorato le cose. Accade molto spesso quando si fanno le pulizie domestiche perché si sottovaluta un aspetto fondamentale.

Questo aspetto è la pulizia di quello che si usa per pulire. Tante persone non puliscono a sufficienza i panni e il mocio che poi usano per lavare il pavimento. Ecco perché il pavimento puzza dopo averlo lavato. Se non c’è una corretta pulizia del mocio si intrappolano i batteri e con il passare dei giorni si diffondono i cattivi odori.

La soluzione giusta, perciò, è pensare, prima di tutto, alla pulizia di panni e mocio. Soltanto dopo averli lavati e disinfettati a dovere allora si può procedere con tranquillità alle faccende domestiche in programma. Non è un’operazione difficile e bastano pochi ingredienti, molto economici.

Ecco perché il pavimento puzza dopo averlo lavato nonostante l’uso di prodotti e quantità adeguate

Usare un buon detersivo, oppure un buon detergente naturale nelle giuste quantità, non basta se il mocio che si usa è sporco. Non si farà altro che passare sul pavimento una cosa sporca, piena di batteri che andranno ad appoggiarsi poi su tutta la superficie.

Una piccola premessa: se gli strumenti che si usano sono molto vecchi e rovinati devono essere sostituiti. Questo va fatto regolarmente dopo un po’ di tempo. Detto questo, per igienizzare e lavare al meglio panni e mocio si deve mettere tutto in ammollo. Bisogna inserire nell’acqua i preziosi alleati della pulizia come il bicarbonato di sodio oppure l’aceto.

Se si usa l’aceto basta mezz’ora in ammollo in acqua tiepida. Se, invece, si usa il bicarbonato, allora è meglio aumentare il tempo a due ore. Trascorso questo tempo, sia in un caso che nell’altro, panni e mocio vanno risciacquati per bene e poi asciugati alla perfezione. L’umidità è un nemico terribile, sempre da evitare.

Come lavare il mocio e averlo pulito e profumato

Aceto e bicarbonato sono ottimi igienizzanti, ottimi deodoranti. Hanno il potere di neutralizzare ogni cattivo odore. Per questo motivo vengono usati anche negli armadi, nel frigorifero, nelle stanze in cui ce n’è più bisogno. Tuttavia, ci sono altri modi per pulire il mocio prima di usarlo.

Uno è usare acqua e ammoniaca. Questo vale anche per ogni tipo di straccio che si usa per le pulizie della casa. Inoltre, si può usare una piccola miscela formata da limone e Tea Tree Oil. In questo modo l’effetto igienizzante e l’effetto profumo saranno esaltati dalle proprietà dei due prodotti uniti insieme.

Soltanto disinfettando e pulendo alla perfezione stracci, panni e mocio, si potrà poi lavare il pavimento e godere di un piacevole profumo e freschezza nella stanza. In caso contrario, si andrà solamente a sporcare ancora di più.

