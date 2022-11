Sono tra i migliori piumini invernali e tengono caldo dolcemente rispettando la moda

Scegliere cosa indossare non è sempre facile. I più sbrigativi non si faranno troppi problemi e propenderanno per un look casual improvvisato. Ma chi tiene anche solo un minimo al proprio outfit sa bene che all’eleganza bisognerebbe abbinare la praticità. In una stagione come questa, dove i rigori invernali iniziano a farsi sentire, è importante coprirsi. E, per farlo, non c’è niente di meglio che un comodo piumino.

Ovviamente, non tutti i modelli sono uguali e allo stesso tempo trendy. Ma, cercando bene su internet, potremmo imbatterci in qualche pezzo davvero bello e che abbia tutte le potenzialità per tenerci al caldo. Di seguito aiuteremo a orientarsi nella scelta, proponendo alcuni piumini che sappiano rispettare appieno le nostre richieste.

Sono tra i migliori piumini invernali per comfort e design

Il piumino è la giacca che non può mancare nel guardaroba invernale. Sfoggiata con un dolcevita che va di moda, può realmente dare il meglio di sé per strada. Il primo modello che può soddisfare le aspettative è probabilmente la giacca Colmar. Sa unire perfettamente resistenza a comodità, grazie alle sue dotazioni. L’interno è composto da piuma d’oca, mentre l’esterno è rinforzato e impermeabilizzato. Cosicché né pioggia né vento dovrebbero riuscire a penetrare.

Merita un elogio anche il piumino della Helly Hansen, realizzato nel materiale speciale chiamato Lifa. Questo tipo di soluzione offre una copertura adeguata da molte condizioni atmosferiche. Inoltre la sua traspirabilità è in grado di gestire bene l’umidità e aumentare la comodità. La chicca finale riguarda la tecnologia capace di regolare autonomamente la temperatura. È in grado non solo di scaldare, ma anche di tenere al fresco.

Un’ottima soluzione calda e multitasking ce la offre anche la giacca di Peak Performance. L’imbottitura in piuma d’anatra la rende leggera e protettiva. Il rivestimento esterno, invece, sa garantire un’eccellente difesa dai fenomeni atmosferici. Altro tratto distintivo è il cappuccio, molto alto e dotato di una certa elasticità. Per non dimenticare le tante tasche a disposizione tra quelle interne e laterali. Questi appena elencati sono tra i migliori piumini invernali e che non smetteremo di indossare per i prossimi mesi.

Come lavarlo in lavatrice senza fare errori

Dunque, per chi non è ancora pronto a volare verso mete più calde, il piumino potrebbe essere l’ancora di salvezza alla quale aggrapparsi. Ma è possibile metterlo in lavatrice senza rovinarlo? La risposta è sì. Tuttavia, per salvaguardare la sua naturale morbidezza e l’elasticità, dovremo procedere attentamente.

Il primo aspetto da prendere in considerazione è l’effettiva possibilità di inserirlo nel cestello. Al riguardo basterà controllare l’etichetta e le icone riportate. In caso affermativo, dovremo innanzitutto svuotare le tasche e, se possibile, staccare i bordi. Fatto questo, possiamo iniziare la pulizia.

Se dobbiamo fare i conti con delle macchie difficili, pretrattiamo con del sapone di Marsiglia. Poi rivoltiamo il nostro giubbotto e lo inseriamo in lavatrice, azionando un lavaggio delicato a 30 gradi. Abbandoniamo l’idea di centrifugare. Aggiungiamo invece una dose modesta di detersivo per capi delicati, ma non l’ammorbidente. Una volta lavato, lasciamolo asciugare completamente, sistemato in senso orizzontale sullo stendino. Infine scuotiamolo, per ridistribuire omogeneamente le piume.