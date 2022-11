Calmare e alleviare i terribili dolori mestruali forti sarebbe più facile grazie a 3 rimedi semplici

Ogni mese, la vita della donna è caratterizzata da un momento particolare. Stiamo parlando dell’arrivo delle mestruazioni, una fase delicata che ogni donna vive in modo diverso.

In questa fase, i muscoli dell’utero alternerebbero contrazioni a momenti di rilassamento, per far fuoriuscire il liquido presente. Per alcune persone, questo processo fisiologico è accompagnato a forti dolori, che si concentrerebbero soprattutto nella zona del basso ventre.

Il dolore associato alle mestruazioni varierebbe d’intensità da donna a donna. Oggi, in particolare, ci focalizzeremo su alcuni rimedi naturali, che sarebbero utili soprattutto per chi soffre di dolori mestruali forti. Generalmente, un flusso doloroso sarebbe anche abbastanza abbondante, ma potrebbe essere collegato anche ad alcune patologie, come l’endometriosi.

Capire come muoversi in base alle indicazioni del proprio ginecologo sarà la prima mossa utile per alleviare il dolore. In generale, però, scopriamo quali sarebbero alcuni tra i rimedi naturali, semplici ma efficaci, che potrebbero aiutare a diminuire il dolore.

Calmare e alleviare i terribili dolori causati dall’arrivo delle mestruazioni anche con le dritte sull’alimentazione e il movimento

Il tema delle mestruazioni attira sempre enorme interesse da parte del pubblico. Recentemente si sta molto parlando dell’abbassamento dell’IVA sugli assorbenti, ma anche della nascita di quelli lavabili.

Anche in ottica di diminuzione consapevole dei rifiuti, gli assorbenti lavabili e le mutande mestruali potrebbero essere una delle migliori invenzioni degli ultimi tempi. Basterebbe, inoltre, considerare che potremmo lavarle anche in lavatrice in modo super facile ed efficace.

Ecco quali soluzioni naturali potrebbero diminuire il dolore

Nei casi più seri, la paziente potrebbe aver bisogno di un farmaco, come i FANS, ovvero i farmaci antinfiammatori non steroidei. In generale, comunque, potrebbero essere molto utili per alleviare il dolore alcune tra le tisane più distensive, come quella allo zenzero o alla menta.

Tisane e infusi, infatti, aiuterebbero diverse parti del corpo e potrebbero favorire anche la digestione.

Dedichiamo un occhio particolare all’alimentazione

A proposito di digestione, anche l’alimentazione potrebbe incidere sulla sensazione di gonfiore e pesantezza tipiche durante il ciclo.

Per questo motivo, sarebbe meglio cercare di evitare o limitare fritti, alimenti troppo salati o grassi, ma anche bevande gassate. In linea generale, comunque, una vita sana e un’alimentazione basata su alimenti poco lavorati e raffinati aiuterebbe.

Ad esempio la frutta secca, come mandorle e noci, essendo molto ricca di manganese, favorirebbe una diminuzione dei crampi. I semi di lino, invece, aiuterebbero a diminuire lo stato infiammatorio e il senso di pesantezza e gonfiore.

I vecchi rimedi della nonna che arrivano fino a noi

Per calmare e alleviare i terribili dolori uno dei rimedi più semplici, ma che apporterebbe sicuramente un po’ di benefici, è il seguente. Per esempio, favorirebbe un maggior benessere, diminuirebbe la tensione muscolare e ci aiuterebbe a ritrovare un po’ di relax. Più in generale, ciò che aiuterebbe sarebbero gli impacchi, fatti anche con un asciugamano caldo, da applicare sull’addome ma anche sulla parte bassa della schiena.

Infine sarebbe consigliabile effettuare dell’attività fisica regolare, anche rilassante, che ridurrebbe le tensioni muscolari e aiuterebbe a rimanere in forma.