Abbinare le tende in salotto e negli open space: come andare a meta spendendo meno possibile

Installare nuove tende in modo conveniente per rendere le stanze vivaci e colorate è la maniera migliore per dare eleganza alla casa. Ciò che le persone si chiedono è come abbinare le tende. Devono concordare con le pareti oppure con gli arredi? Vediamo alcune delucidazioni.

In realtà le tende devono essere abbinate a tutto ciò che riguarda la casa o l’appartamento. Non solo a pareti e ad arredi. Con le tende si può dare equilibrio agli spazi giocando con tonalità e colori ma se sbagliamo la scelta si crea un conflitto di stile che rovina l’atmosfera. Non significa che deve essere tutto dello stesso colore o dello stesso stile perché le stanze diventerebbero noiose. È necessario creare combinazioni. Il salotto deve essere un giusto mix di stile tradizionale e moderno e a questo vanno aggiunti dei trucchetti che solo gli interior design conoscono.

Se la tenda ha il doppio della larghezza della finestra, lo spazio del salotto ci apparirà più grande. La lunghezza invece deve essere decisa in base allo stile prescelto. Le tende scure rispetto alle pareti possono essere più lunghe. Le tende con colori più accesi che creano contrasti con le pareti possono essere più corte. L’equilibrio in genere si raggiunge scegliendo una combinazione di colori neutri diversi rispetto al colore base.

Consideriamo anche la privacy

Abbinare le tende in salotto è più facile se non sbagliamo i materiali. Cotone, seta e velluto si abbinano a persiane in legno, velature o tonalità romane che danno maggiore privacy. Il look casual va bene con lino e poliestere. I design moderni creano contrasti eleganti con pizzi e stampe formali. Le tende in poliestere sono robuste e durano nel tempo. Sono un ottimo investimento e ci fanno risparmiare. Sono facili da pulire e da piegare.

Le tende in lino creano ambienti informali e rilassanti e danno molta luminosità durante il giorno. Quelle di cotone danno una sensazione di freschezza bloccando la luce del sole e garantendo la privacy al meglio. Le tende di velluto sono pesanti e mantengono la temperatura ottimamente, si utilizzano in ambienti freddi anche se ci sono gli spifferi. Ogni tenda soddisfa diverse esigenze quindi oltre allo stile nella scelta dovrebbe incidere pure la necessità.

Abbinare le tende in salotto anche in inverno negli ampi spazi

Quando la casa ha una pianta aperta le tende di solito aiutano a sfruttare al meglio l’illuminazione. Non è facile trovare le giuste tende per gli open space, è necessario tenere a mente non solo lo stile ma anche le caratteristiche dell’appartamento. È meglio quindi scegliere tende con tessuti leggeri per fare in modo che gli spazi rimangano luminosi. I tessuti velati fanno entrare la luce anche quando le tende sono tirate. Lino e pizzo garantiscono sempre ottima privacy.

Consideriamo sempre il layout della planimetria, appartamenti rettangolari, quadrati o irregolari richiedono tende differenti. Se non volgiamo sbagliare, le tende che arrivano al pavimento e sono a binario con tessuto trasparente si abbinano a tutte e 3 le forme. Con queste tende possiamo creare sezioni separate in base alle dimensioni dell’open space. In spazi ampi possiamo mescolare tinta unita e fantasia, creare contrasti con il colore dei mobili o delle pareti. Se viviamo in posti freddi scegliamo tende foderate termicamente. Oltre allo stile è importante anche il comfort e le tende contribuiscono non solo a determinare fresco e ombra d’estate ma anche il calore nei mesi invernali.

