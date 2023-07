Capelli scuri e abiti arcobaleno è questa la moda per l’estate che influenzerà l’autunno: i reali di Monaco la sponsorizzano

Tutto è cominciato al Gran Premio di Montecarlo di F1, la principessa Charlène di Monaco si è presentata in pubblico con un look totalmente diverso rispetto al solito. Le passarelle non hanno atteso e si sono fatte trovare pronte. Riprendere il mood è stato il diktat e c’è chi giura che la tendenza durerà anche in autunno. Capelli scuri e abiti arcobaleno, ecco i motivi.

La principessa Charlène detta le regole, la moda risponde affascinata. Addio alla capigliatura biondo platino e benvenuto al castano che si fa notare di meno. Ma in questo caso non è stato così perché il cambiamento non è passato certo inosservato. E benvenuto all’abito arcobaleno che ha scaturito diversi commenti. Tutti alla ricerca del significato dell’abito e anche dell’abbinamento tra colore scuro della capigliatura e fantasia colorata del vestito. Scovare le motivazioni è fondamentale per gli esperti di moda, quando sono giustificate e non frutto di un capriccio le mode durano più a lungo.

Dietro alla scelta della principessa ci sarebbe l’appoggio alla comunità LGBTQ+ e il sostegno è talmente serio da meritare un taglio molto sobrio. I tacchi Dior e gli occhiali Prada hanno completato un look di altissimo livello come tutti quelli che la principessa sceglie per le uscite pubbliche. Visto che l’evento, cioè il Gran Premio di F1, attira l’attenzione mondiale in fretta e con numeri spaventosi, la scelta appare davvero strategica. Ma le conseguenze per il settore fashion non sono mancate.

Una questione di anima

Capelli scuri e abiti arcobaleno sono una delle mode più apprezzate dell’estate. Molto originale, talmente tanto che questo contrasto potrebbe essere riproposto nei mesi autunnali e accompagnarci fino a dicembre. Perché la moda apprezza così tanto? Il capello scuro rappresenta l’opposizione, la protesta e l’insofferenza verso chi ci obbliga a delle rinunce. La causa sposata dalla principessa presenta tutti questi elementi, il colore prescelto è perfetto. I colori dark anche con sfumature rosse rappresentano la forza, le donne che scelgono questi look sono toste. E la principessa non tralascia nessun dettaglio.

Gli stilisti hanno un mantra. I colori degli abiti parlano di noi. Dicono chi siamo, quando scegliamo un colore non è mai per caso. Ma l’arcobaleno? L’arcobaleno ha il potere di influenzare direttamente gli animi, forse per questo è il simbolo di una comunità spesso maltrattata. Sicuramente il messaggio di Charlène è risuonato forte e chiaro. Non solo i ben informati in materia di diritti sfoggeranno look simili nei prossimi mesi.

Capelli scuri e abiti arcobaleno, non è così facile

Quando scegliamo abiti con molti colori dobbiamo seguire regole precise. I colori devono essere coesi, stessa tonalità mentre a variare sono luminosità e saturazione. Abbiniamo i colori con la stessa tonalità bilanciando punti in comune con punti di contrasto. Privilegiamo tonalità opposte e toni diversi quando vogliamo mettere in evidenza la figura corporea, utilizziamo i colori complementari per creare un effetto contrasto molto forte.

Possiamo anche aiutarci con la regola del 3 che piace molto agli stiliti. Cioè teniamo a mente saturazione, tonalità e luminosità contemporaneamente quando apriamo l’armadio e abbiniamo capi diversi improvvisando. Scegliamo un colore vivido che domini, regoliamo la luminosità con l’aggiunta di un pastello o un colore neutro, optiamo per una saturazione alta o bassa provando le diverse sfumature. Se è il rosso cadmio a dominare proviamo a saturare con le varie sfumature fino ad arrivare al rosa. Nel mezzo di questa prova troveremmo sicuramente l’opzione che fa per noi. I colori sono collegati alla nostra personalità, la difficoltà nella scelta dipenderà dal momento che stiamo vivendo. Se siamo in contrasto con noi stessi anche la scelta dei colori da abbinare potrebbe presentare maggiori difficoltà. Nel caso della principessa il messaggio era così chiaro che la scelta del look si è rivelata da subito vincente e priva di incertezze.

