Era da cinque anni che il titolo ERG non registrava un ribasso così importante. A determina questo tracollo di oltre il 6% sono stati i dati semestrali inferiori alle attese. Ecco, quindi , ERG affossata dai dati semestrali inferiori alle attese. Adesso bisogna capire quale potrebbe essere l’obiettivo più probabile del ribasso.

I dati della semestrale che hanno affossato il titolo

Nel periodo gennaio-giugno il margine operativo lordo è calato del 3 per cento rispetto alla prima metà dell’anno scorso. La causa che ha provocato questo calo che ha scatenato la corsa alla vendita del titolo è stata data dalla stessa ERG.

“Le sfavorevoli condizioni anemologiche, ovvero la bassa ventosità, che hanno portato a una diminuzione della generazione energetica dalla fonte eolica. A questo si somma il calo dei prezzi dell’energia dopo il loro forte aumento nel 2022. Un calo mediamente del 50% nei vari mercati di riferimento.”

Questo dato non è stato compensato da una crescita del 40% dell’utile netto di ERG, passato da 82 a 116 milioni di euro. Il minor apporto del margine operativo, si legge nella nota diffusa dalla società, “è stato compensato da minori oneri finanziari grazie al rendimento della cassa in un contesto di tassi di interesse crescenti”.

ERG affossata dai dati semestrali inferiori alle attese: dove si potrebbe fermare il ribasso secondo l’analisi grafica?

Il titolo ERG (MIL:ERG) ha chiuso la seduta del 28 luglio a quota 25,66 €, in ribasso del 6,55% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è ribassista e vede un punto di inversione in area 24,86 €. L’eventuale superamento di questo supporto, poi, potrebbe aprire le porte a ulteriori discese fino al punto di inversione in area 23,32 € dove è massima la probabilità che si possa verificare un’inversione.

Nel breve, i rialzisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure giornaliere superiori a 26,40 €.

