Antipasto al bicchiere con melone senza cottura: fai invidia a tutti gli amici

Stanca del solito involtino di bresaola, caprino e rucola. Prepara questo antipasto freschissimo nel bicchiere e i tuoi amici rimarranno a bocca aperta.

Procurati per prima cosa un bicchiere a base larga come quelli per il cognac. La ricetta e la presentazione sono un’idea fresca e sfiziosa da preparare come spuntino o come antipasto per una cena sul terrazzo. Vediamo quindi quali ingredienti potremmo usare.

Antipasto al bicchiere con melone: gli ingredienti classici

Questa semplice ricetta senza cottura prevede:

metà melone;

metà cetriolo;

2 pomodori cuore di bue;

2 peperoni rossi e gialli;

aneto;

prezzemolo;

1 avocado denocciolato;

1 vasetto di yogurt greco;

6 cucchiai di olio d’oliva;

3 cucchiai di succo di limone;

sale e pepe q.b.

Per la preparazione occorre togliere buccia e semi al melone. Taglia a pezzetti il melone e affetta peperoni, pomodori e la metà cetriolo. Per il condimento metti l’avocado nel mixer e tritalo finemente. Aggiungi lo yogurt greco, l’olio, il succo di limone e per chi lo desideri due spicchi di aglio tritato. Aggiusta di sale e pepe a tuo piacimento. Inizia quindi, a comporre i diversi strati. Prima i peperoni alla base, prosegui con il pomodoro, il melone, il cetriolo e versiamo il condimento. Prosegui ripetendo i diversi strati. Non ti resta che spolverizzare un po’ di aneto e prezzemolo.

Non hai voglia di cucinare? Guarda cosa puoi fare con una scatola di cannellini

Ingredienti:

1 scatola da 400 grammi di cannellini pronti;

50 ml di panna da cucina;

1 cucchiaio di latte;

2 cucchiai di parmigiano grattugiato;

olio q.b.;

sale q.b.;

80 grammi di salame Napoli affettato finemente;

pane raffermo.

Con il pane raffermo preparerai dei crostini, tagliandolo a cubetti e poi scottandolo in padella per pochi minuti. Nel frattempo metti nel bicchiere del frullatore ad immersione, i cannellini con olio, panna, parmigiano, latte, sale e pepe. Amalgama il tutto e versa nei bicchieri riempiendo per circa i 2/3. Ora aggiungi qualche crostino. Nel frattempo taglia a striscioline le fette di salame Napoli come degli spaghetti. Non ti resta che aggiungere le striscioline sopra alla crema di cannellini e crostini.

Fantasia di peperoni al bicchiere

Questa ricetta è davvero gustosa e rapidissima. Ecco gli ingredienti :

200 grammi di ricotta;

2 cucchiai di peperoni sottolio;

1 cucchiaio di capperi sotto sale, lavati in precedenza;

4 fette di prosciutto crudo.

Metti nel mixer la ricotta, i peperoni ed i capperi. Non sarà necessario salare visto che i capperi conferiscono già sapidità. Ora stendi in una padella antiaderente le fette di prosciutto crudo e lascia che indurisca in modo da creare delle sfiziose chips. Metti la mousse nel bicchiere e decorazione le chips di crudo. Se desideri un tocco croccante, unendo diverse consistenze, puoi unire una granella di mandorle o se non gradisci la frutta secca, potrai optare per alcuni cracker sbriciolati da predisporre sul fondo del bicchiere. Oltre all’antipasto al bicchiere con melone senza cottura, ecco altre due ricette salvacena per l’estate.

