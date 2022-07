Quando arriva l’estate è facile sbizzarrirsi con i capi più eclettici e colorati che ci siano. Soprattutto quest’anno che il colore è la parola chiave di tutte le collezioni di abbigliamento. Fucsia, verde, blu e arancio ormai sono colori che non mancano nell’armadio di una donna alla moda. Ma se per l’abbigliamento ormai abbiamo capito che ogni colore è concesso, non è lo stesso per gli accessori. Scarpe, gioielli e borse vanno ben calibrati per evitare l’effetto contrario. Possiamo anche indossare elementi più particolari e vistosi, ma questo non significa essere di tendenza. Anzi, il rischio è ritrovarci con un’accozzaglia di cose costose che neanche ci valorizzano.

Abbinando ai vestiti questi 3 accessori e gioielli sofisticati anche a 60 anni lasceremo il segno questa estate

Infatti, tendiamo sempre a pensare che per vestirsi bene bisogna indossare cose appariscenti e originali. In realtà anche abiti più semplici possono darci un aspetto più raffinato e sofisticato. Ne è un esempio lo stile francese ormai in voga da qualche tempo, soprattutto dopo i 50 anni. Con pochi abiti ben curati e dalle linee semplici si può fare un figurone senza troppi sforzi. Ma, soprattutto in questi casi, è importante non sbagliare con gli accessori.

Partiamo dalla borsa: fedele amica di ogni donna, è il prezioso scrigno dei nostri segreti. Nella borsa di ogni donna è possibile trovare praticamente tutto quello che ci serve. E mai come quest’anno ritornano di moda le borse ampie che prendono il posto delle micro pochette. La borsa ideale è quella media, da portare a mano e non a tracolla per un look più raffinato. Ideale a tutte le età, è stupenda al polso di una donna di 60 anni elegante e chic. Ok ai modelli più colorati e con fantasie particolari, ma abbiniamoli ad un look semplice per non esagerare.

Cosa mettere ai piedi e al collo per abbagliare tutti

Passando alle scarpe, è il gran ritorno dei lacci e dei fili sottili anche in strass. Splendidi i modelli tipo calzari romani, ma attenzione: saranno perfetti solo per chi ha polpacci snelli. Altrimenti preferiamo modelli allacciati sulla caviglia o con incroci sul collo del piede, anche metallizzati. Saranno un punto luce che valorizza piedi e caviglie nel modo giusto. Finiamo con le collane, molto più gettonate di bracciali e anelli per questa estate. Incredibili quelle in resina o di pietre intagliate di vari colori, ma preferiamo quelle marmorizzate. Daranno il giusto focus al décolleté senza attirare troppo l’attenzione. Meglio ancora se fatte di maglie ad anelli incastonati.

Quindi, abbinando ai vestiti questi 3 accessori e gioielli sofisticati, faremo davvero un figurone. Se vogliamo avere un aspetto curato non serve per forza spendere tanti soldi. A volte anche i capi più economici, se combinati alla perfezione, possono sembrare chic e raffinati.

