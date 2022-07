In estate è sempre difficile trovare delle ricette veloci e fresche. Questo riguarda soprattutto i dolci. Infatti, con l’afa della bella stagione di sicuro preferiamo non dover accendere il forno. Anche se possiamo sempre goderci una buona coppa di gelato, ci sono molte opzioni. Esistono, infatti, molte varianti di torte amate che non prevedono la cottura. Una di queste è sicuramente la torta della nonna. Questo dolce semplice ma delizioso ha due alternative, deliziose e freschissime. Ecco 2 ricette per la torta della nonna senza cottura e veloci da preparare.

Ingredienti

La prima è una torta classica e ci serviranno diversi ingredienti:

300 g di biscotti secchi;

100 g di ricotta;

380 g di latte parzialmente scremato;

2 uova intere;

4 cucchiai di zucchero;

2 cucchiai di amido di mais;

1 bustina di vanillina;

25 g di pinoli.

Ecco 2 ricette veloci per la torta della nonna senza cottura in forno

Il primo passaggio consiste nello sbattere le uova intere con lo zucchero in un tegame, ottenendo una crema soffice. Al composto, aggiungiamo l’amido di mais e mescoliamo con cura. In questo modo eviteremo possibili grumi. Dopo aver messo da parte la nostra crema, scaldiamo il latte, aggiungendo anche la vanillina. Quando bollirà, versiamolo all’interno del composto che abbiamo messo da parte. Mescoliamo e mettiamo il tegame sul fuoco basso, portandolo a bollore. Infine facciamo cuocere per almeno 3 minuti, facendo attenzione che non si attacchi alla pentola. Passato il tempo lasciamolo raffreddare.

Ora passiamo alla base, frullando i biscotti in modo da ottenere una polvere, simile alla farina. Versiamola all’interno di una ciotola e aggiungiamo la ricotta. Poi, impastiamo energeticamente e versiamo metà del composto in uno stampo da 20 centimetri di diametro. Compattiamo bene per ottenere la base e creiamo un po’ di bordo. Poi, versiamo la crema che avevamo messo da parte e livelliamola con un cucchiaio bagnato. Infine, ricopriamo il tutto con il resto del composto, sbriciolato. Tostiamo i pinoli in una padella per circa 5 minuti e poi aggiungiamoli alla torta. Mettiamo in freezer per almeno 2 ore, ed ecco che la nostra torta è pronta.

Torta della nonna al cucchiaio

La seconda opzione è ancora più veloce. Si tratta della torta della nonna al cucchiaio. Gli ingredienti sono gli stessi e anche il procedimento per la crema pasticcera non varia. Prendiamo 4 bicchieri e sbricioliamo dentro i biscotti, livellandoli. Poi prendiamo la crema pasticcera e aggiungiamola sopra alla nostra base. Raggiungiamo circa metà bicchiere e sbricioliamo all’interno altri biscotti e un po’ di pinoli. Infine, ricopriamo il tutto con dell’altra crema pasticcera. Mettiamo in frigo per almeno mezz’ora prima di servire. Semplicissima e velocissima.

