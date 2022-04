Lo scorso giovedì 21 aprile, presso l’Auditorium 7 Auditorium 7 Febbraio 1985 Aracnea Hub di Castellaneta, Fabio Mancini, il supermodello icona storica di Giorgio Armani, ha ricevuto il Premio Spina 2022. Il Premio promuove i valori della professionalità, della solidarietà e dello spirito di comunità. È rivolto a tutti coloro che in qualche modo sono legati alla città di Castellaneta. È per questo motivo che Fabio Mancini, che per l’occasione era vestito con la linea di abiti sartoriali Luigi Bianchi flirt, per ha ricevuto il premio, un riconoscimento che premia chi è riuscito a raggiungere un livello elevato nella sua vita professionale ed è attivo sul fronte dell’impegno sociale.

Fabio Mancini al Premio Spina 2022: il riconoscimento al supermodello, icona di Armani, per la sua determinazione e professionalità

Non è la prima volta che Fabio Mancini riceve un premio per il suo impegno nel sociale, recentemente infatti ben due targhe sono state consegnate al supermodello di Armani anche all’Annual Meeting di ProiezionidiBorsa.

Fabio nasce in Germania nel 1987, da madre italo-indiana e padre italiano. Si sposta a Milano dove non ha una vita semplicissima, soprattutto dopo la separazione dei genitori. Nelle sue interviste racconta spesso di come fosse “difficile arrivare a fine mese e non riuscire a permettersi nulla”. Proprio questa esperienza di vita lo ha portato al suo grande impegno nel sociale. Ed ad aiutare, così, chi nella vita è ai margini della società.

Una carriera davvero eccezionale

La carriera come modello ha inizio quando ha 21 anni e recandosi al lavoro come commesso, un collaboratore di Giorgio Armani lo “scopre”. Per lo stilista iconico, Fabio ha sfilato per 13 anni consecutivi. È stato testimonial per più campagne di promozione tra cui Armani Jeans, Armani Exchange ed Emporio Armani Underwear. Ma non c’è stato solo Armani nella carriera professionale di Fabio. Lo hanno vista protagonista anche le passerelle di Dolce & Gabbana, Desigual, Vivienne Westwood e Rocco Barocco. Inoltre, la professionalità di Fabio è stata associata anche ad altri marchi molto importanti. Tra essi ricordiamo Dior, Bulgari, Damiani, Cavalli, L’Oreal, Borsalino, Carlo Pignatelli, Yamamay e Cucinelli.

Un ragazzo, Fabio, che come confermano i suoi amici più stretti, è da considerare di altri tempi per l’importanza che da sempre ha dato e dà tutt’oggi ai valori umani.