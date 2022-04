Aprile sta ormai per volgere al termine e per molti è arrivato il momento di fare un resoconto di questi primi 4 mesi dell’anno. Per alcune persone questo primo quadrimestre non è poi andato così male a livello personale. C’è chi, infatti, nonostante le difficoltà, ha saputo reagire andando avanti per la propria strada. Per molti altri, invece, questi primi mesi sono stati davvero complicati, complici anche la situazione pandemica e lo scoppio della guerra in Ucraina. Questi due eventi hanno destabilizzato un po’ le vite di tutti, ma c’è chi ha sofferto molto di più rispetto ad altri.

Tuttavia, secondo l’oroscopo, ben presto la situazione potrebbe migliorare anche per queste persone in difficoltà. Per molti, infatti, maggio rappresenterà il mese del riscatto e delle rivincite personali. Nelle prossime righe, quindi, sveleremo quali saranno i segni zodiacali più fortunati dei prossimi giorni.

Il segno più fortunato di maggio

Uno dei segni più fortunati del mese di maggio sarà sicuramente il Leone. Questi primi mesi del 2022 non sono stati proprio esaltanti e, anzi, per molti è stata davvero dura. Dalle prossime settimane, però, tutto dovrebbe risolversi anche grazie all’ingresso di alcuni pianeti favorevoli. Dal 2 maggio, infatti, avremo la protezione di Venere, mentre dal 10 quella di Giove. Questi transiti renderanno la vita molto più semplice, soprattutto a livello lavorativo.

A giovarne saranno soprattutto quei lavoratori dipendenti che non hanno ancora instaurato un bel rapporto con i colleghi e col datore di lavoro. Tuttavia, sarà un periodo abbastanza florido anche per commercianti e liberi professionisti, che vedranno finalmente crescere il loro conto in banca.

Sta per arrivare un’immensa fortuna per questi 3 segni zodiacali che verranno travolti da abbondanti ricchezze a maggio

Il mese di maggio sarà veramente decisivo anche per i nati sotto il segno della Vergine. Infatti, dopo un periodo davvero strano e pieno di tribolazioni, la fortuna sarà finalmente dalla loro parte. Nonostante l’opposizione di Marte, che durerà almeno fino al 10 maggio, le prossime settimane saranno davvero eccitanti grazie all’intervento di Giove.

Per quanto riguarda il lavoro, molti precari e disoccupati potrebbero presto ricevere un’offerta davvero allettante e quasi irrinunciabile. Nel campo dei sentimenti, invece, le coppie stabili attraverseranno un periodo sereno e felice, dove ritornerà anche la passione. Le sorprese non mancheranno anche per i single che, probabilmente, riusciranno a trovare l’anima gemella entro l’inizio dell’estate.

Oltre alla Vergine e al Leone, le prossime settimane saranno importanti anche per il Sagittario. Infatti, avevamo già anticipato che, dopo l’eclissi di Sole del 30 aprile, sarebbe iniziato un periodo estremamente positivo.

Non tutto è ora ciò che luccica

Quindi, abbiamo appena visto che sta per arrivare un’immensa fortuna per Vergine, Leone e Sagittario. Tuttavia, non avranno la stessa sorte favorevole i nati sotto il segno del Cancro. Maggio, infatti, sarà un mese agitato, soprattutto per il bilancio economico che vacillerà con l’arrivo di molte spese da sostenere. In questa fase sarà importante risparmiare e gestire bene il denaro, in attesa di tempi migliori.

