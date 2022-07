Con l’arrivo del caldo e delle alte temperature, non è inconsueto trovare in casa dei piccoli animaletti fastidiosi. Pensiamo alle zanzare che disturbano con il ronzio e con le loro punture pruriginose. Ma anche le mosche, considerate degli insetti poco igienici e che potrebbero essere pericolose per la salute dell’uomo.

Non sottovalutiamo gli scarafaggi. Si nascondono perfettamente in alcuni ambienti della casa. E potrebbero riprodursi così rapidamente da invadere in poco tempo tutta la nostra abitazione.

Evitiamo l’invasione delle formiche

Ma in estate quando le finestre e le porte sono spalancate, ecco che fanno capolino anche le formiche. Non sono degli insetti dannosi per l’uomo, ma potrebbero creare dei fastidiosi disagi.

Le ridotte dimensioni permettono a questi insetti, di infilarsi anche nel più piccolo pertugio. Le possiamo trovare ovunque, anche se loro prediligono la cucina. Infatti è proprio in questa stanza della casa che trovano il cibo per il loro sostentamento.

Una piccola briciola sul pavimento può fa muovere centinaia di formiche. Hanno un olfatto molto sviluppato e sono chiotte soprattutto di zucchero.

Anche se puliamo e igienizziamo la casa regolarmente, questi insetti tenderanno a ritornare. Sappiamo che le formiche non sono pericolose, ma se non interveniamo tempestivamente potremmo ritrovarci la casa completamente invasa.

Per eliminare definitivamente le formiche da casa senza veleno basterebbe qualche goccia di questo profumatissimo prodotto

Per risolvere il problema delle formiche potremmo comprare dei prodotti chimici in spray o in polvere, da piazzare vicino alle finestre o alle porte. Ma queste sostanze sono molto pericolose, soprattutto se abbiamo dei bambini e degli animali in casa.

Allora non ci rimane che affrontare il problema utilizzando dei rimedi naturali. I classici consigli della nonna, sempre molto utili ed efficaci.

Per allontanare le formiche dalla nostra casa, potremmo utilizzare le proprietà dell’olio essenziale di chiodi di garofano. La spezia da cui è estratto ha un odore pungente, piccante e molto intenso.

Ma come si usa?

Possiamo diluire qualche goccia di questo olio essenziale in acqua e aceto. Questo mix è poco gradito alle formiche. Laviamo il pavimento della nostra casa, soprattutto quello della cucina.

Per eliminare definitivamente le formiche da casa, potremmo anche spruzzare qualche goccia di olio essenziale di chiodi di garofano sui davanzali delle finestre, vicino alla porta di casa e nei bidoni della spazzatura. Questo repellente naturale potrebbe davvero funzionare e risolvere un problema fastidioso.

