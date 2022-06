Dopo che la chiusura del 3 giugno aveva gettato qualche ombra sul futuro dei mercati azionari americani, gli orsi hanno preso il sopravvento e la settimana si è chiusa con un ribasso che non si vedeva da inizio gennaio 2022. Quindi, a Wall Street i mercati azionari falliscono la prova di forza, ma presto potrebbero avere l’occasione per riscattarsi

La causa di questo violento ribasso è legata al’indice dei prezzi al consumo di maggio che ha raggiunto il livello più alto dal 1981. Il dato ha mostrato un aumento dei prezzi dell’8,6% su base annua e del 6% se si escludono i prezzi di cibo ed energia. Gli economisti intervistati da Dow Jones si aspettavano un aumento su base annua dell’8,3% per l’indice principale e del 5,9% per l’indice core.

I dati sull’inflazione hanno acceso i timori di una potenziale recessione dell’economia statunitense tra gli investitori e l’opinione pubblica. La lettura preliminare di giugno dell’indice di fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan è stata ben al di sotto delle aspettative, toccando un minimo storico.

LA fiducia dei consumatori è diminuita del 14% rispetto a maggio, proseguendo la tendenza al ribasso dell’ultimo anno e raggiungendo il valore più basso registrato nella sua storia, paragonabile al minimo raggiunto nel mezzo della recessione del 1980.

Basta questo per capire che la situazione non è proprio semplicissima.

Prima di affrontare il discorso dei futuri possibili scenari, facciamo il punto sul confronto tra il frattale previsionale di ProiezionidiBorsa e l’andamento delle quotazioni del Dow Jones.

Come si vede dal grafico riportato qui di seguito, nelle prossime settimane dovremmo assistere a un’inversione rialzista. Sarà interessante vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 10 giugno a quota 31.392,79, in ribasso del 2,73% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al ribasso del 4,58%

Time frame giornaliero

La tendenza in corso sul time frame giornaliero è ribassista, ma presto potrebbe arrivare l’ora del riscatto. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni si stanno avvicinando all’obiettivo più probabile del ribasso in corso, area 31.195 (I obiettivo di prezzo).

La tenuta di questo livello potrebbe determinare, come già successo a metà maggio, una pausa della spinta ribassista e una ripresa del rialzo. In questo caso sarebbe possibile un ritorno in area 33.000.

Qualora, invece, si dovesse continuare al ribasso allora l’obiettivo più probabile potrebbe andare a collocarsi in area 29.150 (II obiettivo di prezzo). La massima estensione ribassista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 27.090.

Time frame settimanale

Così come sul giornaliero, anche sul settimanale le quotazioni sono vicine a un importantissimo supporto in area 30.810 (I obiettivo di prezzo). La tenuta di questo livello potrebbe aprire le porte a un rialzo fino in area 35.000.

In caso contrario le quotazioni potrebbero proseguire nel loro percorso ribassista portandosi in area 26.100, prima, e successivamente in area 21.450.

