Come fare un buon gelato al limone in casa, con o senza gelatiera, grazie a questo ingrediente dall’aroma particolare

Dopo aver gustato una cena a base di pesce e crostacei è gradevole prendere un gelato. A casa potremo preparare un buon fine pasto fresco e dissetante usando la gelatiera. Se ne siamo sprovvisti adotteremo una semplice tecnica di cui parleremo tra un po’.

Un gusto che si adatta molto a portate di pesce è quello del limone. “Sgrassa” il palato, disseta, lascia un sapore particolare e fresco. Alcuni gelatieri abbinano il limone ad una pianta aromatica molto usata nella cucina italiana e specialmente ligure. Ci riferiamo al basilico. Di questa pianta ne esistono diverse varietà e dona un sapore unico ai piatti. Pochi sanno come fare un buon gelato in casa utilizzando basilico e limone. Vediamo quali ingredienti occorrono per prepararne uno con la gelatiera:

500 ml di panna;

5 tuorli;

250 ml di latte intero;

150 g di zucchero;

un limone biologico;

25 g di basilico;

sale.

In un mixer frullare le foglie lavate e asciugate di basilico insieme a 250 ml di panna e allo zucchero. Spegniamo quando avremo ottenuto una consistenza cremosa. Versiamo metà del composto in una ciotola e uniamola alla panna rimasta. Riscaldiamo l’altra metà in un pentolino con un pizzico di sale e 250 ml di latte. Ora dovremo montare i tuorli e versarli nel composto che abbiamo riscaldato mescolando bene. Appena la crema si addensa spegnere e passare il composto attraverso un colino per evitare eventuali grumi. Unire e mescolare ora i due preparati. A questo punto lavare e asciugare il limone. Grattugiare la scorza dentro alla crema e fare raffreddare. Possiamo mettere la ciotola in un contenitore con acqua fredda oppure potremo porla in frigorifero coperta con una pellicola. A questo punto prepareremo il gelato utilizzando la gelatiera.

Versione senza uova

Per un gelato al limone e all’aroma di basilico ma senza uova, portare a bollore 400 ml d’acqua con 200 g di zucchero. Aggiungere 150 ml di succo di limone e 30 g di basilico lavato e asciugato. Dopo mezzo minuto spegnere il fuoco e coprire. Lasciare riposare per un giorno. Trascorso il tempo filtrare il liquido e unirlo a 150 ml di latte, mescolare e versarlo nella gelatiera.

Se in caso siamo sprovvisti di questo elettrodomestico utile in estate, possiamo rimediare in un altro modo.

Basterà mettere la vaschetta col preparato scelto coperta con una pellicola nel frigorifero per circa 2 ore. Dopo la sistemeremo nel congelatore e mescoleremo il contenuto ogni ora fino a ottenere la cremosità desiderata.

