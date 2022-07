Il sogno degli italiani è fare la vacanza perfetta. Quella rilassante e paradisiaca che non costi un occhio della testa. Molti si domanderanno se sia davvero possibile: noi rispondiamo di sì. E non pensiamo di dover prenotare per forza un biglietto aereo per destinazioni lontane. Perché in Italia abbiamo già tutto quello che ci serve.

Spiagge di sabbia bianca, fondali cristallini e mete da favola ci aspettano lungo la nostra meravigliosa Penisola. D’altronde, se ogni anno frotte di turisti da tutto il Mondo fanno rotta verso il Belpaese un motivo ci sarà.

Uno dei territori che ci fa onore e che meglio rappresenta la bellezza mediterranea è la Puglia. Una terra su tutte è in grado di far innamorare anche il viaggiatore più difficile da accontentare. Parliamo del Salento; questa straordinaria penisola a sud-est della regione regala attimi di pura estasi. Le sue coste selvagge immerse in un paesaggio da cartolina sono un biglietto da visita al quale sarà impossibile rinunciare.

La meta perfetta

Baia dei Turchi, Cala dell’Acquaviva e Porto Badisco sono solo alcune delle mete da raggiungere per catapultarsi in un’altra realtà. Per non scordarsi di Punta Suina, un angolo di paradiso in stile Maldive. Ma se volessimo avere anche un occhio al risparmio, allora dovremmo dirigerci verso Lido Marini.

In questo grazioso centro nella provincia di Lecce c’è una tra le spiagge più belle della Puglia. Si trova a breve distanza da Ugento e raggiungerla è tutt’altro che complesso. La costa è perfetta per accogliere le famiglie coi bambini, grazie ai fondali bassi e alla temperatura dell’acqua sempre piuttosto mite.

Tra le spiagge più belle della Puglia c’è questa perla del Salento che vanta prezzi bassi

Lido Marini è la meta per tutti. Adagiata sul lato ionico della penisola salentina, accoglie con piacere i turisti che decidono di passarvi le vacanze. Hotel e strutture ricettive non mancano, e non hanno prezzi alti come in altre località marine italiane.

La spiaggia resta il vero vanto del luogo. Qui ci aspetta una montagna di granelli dorati in cui abbronzarci sotto i raggi del sole. Davanti a noi si aprirà poi una distesa d’acqua che sembra non aver fine: un mare azzurro che più limpido non si può.

E se tutto ciò non dovesse bastare, potremmo farci cullare dalla vegetazione di ulivi che si estendono tutt’attorno. Mirto, cappero e corbezzolo completano la cornice verde che abbraccia la zona.

Chi amasse la movida potrebbe far visita a una delle località più rinomate nella zona. A circa 18 km di distanza c’è Santa Maria di Leuca. Un po’ più in là troviamo la splendida Gallipoli, meta ideale per i giovani in cerca di svago.

