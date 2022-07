Gli oggetti che sembrano aver perso di utilità ma che possiamo riciclare sono tantissimi. Sapendo come riutilizzarli, potremmo risparmiare sulla spesa e guadagnare in comodità. A volte, poi, si potrebbe anche abbellire casa: pensiamo a quanto facilmente si possano decorare i barattoli di vetro e latta.

In altri casi, anche senza ricorrere allo stile shabby, potremmo ridare vita a ciò che intendevamo buttare restituendogli un nuovo scopo. È il caso delle cassette della frutta, che abbondano in molte cantine. Una volta svuotate, infatti, le si getta via senza nemmeno pensarci troppo. Invece, l’idea giusta sarebbe quella di conservarle per trasformarle in un oggetto prezioso e multifunzione.

Per il giardino

Forse ne avevamo già sentito parlare o abbiamo visto qualche video sul web. Tuttavia, per chi non lo sapesse, le cassette della frutta diventano con poco un simpatico contenitore per le piante. Basterà levigare per bene la superficie con una spugnetta abrasiva. Dopodiché dare qualche passata di vernice per personalizzare.

A quel punto potremo sistemare un pratico sottovaso di forma rettangolare alla base e adagiarvi i fiori. Ed ecco la nostra fioriera dall’aspetto rustico, ma di grande efficacia stilistica. Qualora avessimo già sperimentato con successo questa soluzione, potremmo proseguire con la lettura per scoprirne altre altrettanto intriganti.

4 idee per riciclare le cassette di legno della frutta oltre a vasi e fioriere

Come consiglio iniziale vogliamo proporre un utilizzo per il nostro orto. Chi ne possiede uno sa bene che ogni tanto dovrà raccogliere gli ortaggi. Bene, con una comoda cassetta di legno potrà portarne in casa davvero un sacco. E in totale sicurezza, visto che le verdure non dovrebbero sbattere l’una contro l’altra, come accadrebbe con un sacchetto.

Un’altra soluzione alquanto furba è quella di servirsi delle cassette per fare ordine con le nostre cose. Se abbiamo un ripostiglio possiamo sfruttare i nostri contenitori come divisori per sistemare gli oggetti, diversificandoli per tipologia. In questo modo i detersivi, gli attrezzi da giardinaggio e quelli per il bricolage saranno tutti al loro posto e facilmente reperibili.

E che dire di trasformare le nostre cassette in un comodo minibar? Il procedimento è semplice e veloce. Dovremo solamente levare una delle assi orizzontali poste in alto e ribaltare il contenitore. Ora potremo sfruttare le scanalature per sistemare i bicchieri e riporvi le bottiglie all’interno.

Per concludere, suggeriamo uno spunto per la bella stagione. Chi ama fare i picnic potrebbe servirsi della cassetta come comodo cestino. Prima decoriamola, dipingendo con tempere o vernice acrilica, quindi sistemiamovi le vivande e godiamoci i nostri momenti all’aria aperta.

Sono straordinarie queste 4 idee per riciclare le cassette di legno della frutta. L’ennesimo esempio dell’incredibile utilità del riciclo creativo.

