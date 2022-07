Le vacanze estive sono un’occasione per staccare la spina ed evadere dal trambusto della città. Riposarsi un weekend o una settimana a due passi dal mare rigenera mente e corpo come poco altro. Non a caso, proprio le località marine sono le mete che tantissimi scelgono di visitare. La loro attrattiva è fuori discussione, ma a causa di ciò vengono prese di mira dalla massa di turisti.

La Puglia con le sue spiagge a prezzi bassi è uno dei luoghi che merita sicuramente una visita. A poca distanza c’è una destinazione suggestiva e poco affollata che potrebbe alimentare la nostra fantasia: il Molise. Battute a parte sulla sua reale esistenza, questa terra ci regalerà un’esperienza indimenticabile. Soprattutto se visiteremo una delle sue più belle città, così dolce e romantica che ci verrà voglia di trasferirvici subito.

Una terra sottovalutata

Se il Molise non ci ispira probabilmente è perché non vi abbiamo ancora messo piede. Racchiusa tra quattro regioni, è la seconda più piccola d’Italia per estensione, dietro alla Valle d’Aosta. A dispetto delle sue dimensioni, questo territorio è un concentrato di grandi bellezze culturali e naturali.

Borghi antichi, castelli fiabeschi e riserve si alternano dentro i suoi confini. E per chi ancora non lo sapesse, c’è una meta marina che ci farà restare senza parole: parliamo di Termoli.

Vacanze e relax anche ad agosto in un borgo di mare tra Puglia e Abruzzo

Termoli è una cittadina di circa 32.000 abitanti che sorge sulle coste del Mare Adriatico. Dall’alto del promontorio dal quale si sporge arricchisce il bagaglio culturale del viaggiatore coi suoi tesori. Al suo interno ci si troverà presto di fronte a un groviglio di viuzze, tra le quali la più stretta e celebre è la Rejecelle.

La particolarità di questa città riguarda la presenza di due zone distinte: il Borgo Vecchio e la Città Nuova. Il primo rappresenta la storia indimenticata della cittadina e dei suoi abitanti, col Castello Svevo, il Duomo e la Passeggiata dei Trabucchi. La seconda, invece, è principalmente la sede del mercato che anima le piazze con le tipiche bancarelle.

Termoli è il luogo ideale per godersi vacanze e relax anche ad agosto, in coppia o con la famiglia. I litorali di sabbia bianchissima attirano i turisti, che non sono mai troppi. La più famosa è forse la spiaggia di Sant’Antonio, che in estate si anima con musica e feste a fianco del mare cristallino. E se volessimo terminare la giornata in bello stile, potremmo fare due passi lungo la costa o sorseggiare un cocktail in uno dei tanti pub.

