In questo 2021 cambiano completamente le tendenze dell’anno precedente. Quest’anno, infatti, torna in voga lo stile anni ‘60 – ‘70 con alcune novità. Vediamo insieme i 4 capi must have del 2021.

Tornano gli anni ‘70 e quindi anche il capo che li caratterizza da sempre, ovvero i pantaloni a zampa. Sfoggiati dalle rock star come Jon Bon Jovi, David Bowie e Robert Plant, si sono evoluti nel tempo. Questo capo ha conquistato le recenti passerelle di Parigi e lo vedremo tornare in voga in questo nuovo anno.

Chi può portare questo capo? Questi pantaloni sono caratterizzati per la loro forma stretta sulla parte alta e poi molto larghi sul fondo. Anche detto “a zampa di elefante”, è un capo che non si adatta a tutte le fisicità: sono perfetti, infatti, per chi possiede un fisico magro e slanciato. Si abbina bene con una camicia skinny a stampa o una maglia dolcevita con giacca extralarge.

La giacca della tuta in stile unisex è il secondo capo adatto per la prossima primavera. Adatta sia a uomini sia a donne, la classica giacca della tuta con zip conferirà un look sportivo, ma raffinato se abbinata nel modo giusto. Come fare? Sono perfetti con un pantalone skinny a vita alta o con un classico jeans. Ai piedi invece, via libera ad anfibi dai colori eccentrici o alle sneakers.

Un 2021 all’insegna della femminilità

Quest’anno per distinguersi, un altro capo irrinunciabile è la bralette, ovvero un reggiseno tendenzialmente in pizzo senza imbottiture, né ferretto ed è una via di mezzo tra un top e un classico reggiseno. A chi sta bene? È ideale per donne con un seno non eccessivamente pronunciato, ma se si sceglie quello adatto, anche le donne più formose possono concederselo, magari sotto un abito dall’effetto vedo-non-vedo.

E infine la gonna a matita: la pencil skirt è un modello che segna le forme. È la gonna che portava Audrey Hepburn in diversi suoi film e sta bene a coloro che possiedono una figura minuta e magra. Può essere indossata con disinvoltura accompagnata da tacchi alti o decolleté, oppure con le sneakers per giocare in contrasto con l’eleganza che la gonna conferisce.

Questi sono i 4 capi must have del 2021: noi abbiamo dato qualche consiglio, ma ricordiamoci che è divertente sperimentare e giocare con abbinamenti personali e sempre nuovi.

