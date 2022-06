A pochi passi da Milano e Torino, questo borgo conquista tutti per storia, architettura e natura selvaggia

Vivere in Italia, per chi ama la bellezza, è un privilegio. Questo perché, potenzialmente, ogni giorno libero rappresenta l’occasione di andare a scoprire qualcosa di nuovo. Spesso basta poco più di un’ora di automobile per spostarsi da grandi città verso luoghi che consentono tuffi nella natura e nella storia.

A pochi passi da Milano e Torino, ad esempio, si trova Vogogna. SI tratta di una località che si presenta alla vista uno straordinario mix tra bellezze architettoniche e la straordinarietà di un paesaggio di montagna strepitoso.

Non è un caso che faccia parte del gruppo dei borghi più belli d’Italia ed ha ricevuto la Bandiera arancione del Touring Club italiano.

Un borgo che emoziona

Si trova nel cuore del Val d’Ossola. Il borgo di Vogogna è davvero un gioiello. Sono, infatti, diversi gli edifici che meritano attenzione, a partire dall’Oratorio San Pietro. Qui, come spiega il sito del Comune, si possono trovare addirittura affreschi quattrocenteschi. Tra le costruzioni più importanti c’è sicuramente il Palazzo Pretorio. Si tratta di un palazzetto di origine gotica, risalente al 1348. Al suo interno si trova il Mascherone Celtico.

I tanti edifici medievali che caratterizzano le vie del borgo permetteranno di fare un vero e proprio tuffo nel passato. Una menzione speciale la merita sicuramente il Castello Visconteo. Collocato nella parte alta, da dove si ha una visione privilegiata sul centro abitato. Le sue origini risalgono al XIV Secolo.

A costeggiare la fortificazione c’è inoltre un sentiero. Camminando per circa venti minuti su questa strada si può arrivare alla frazione di Genestredo. E anche in quella zona si potrà prendere visione diretta di case rurali tipiche per questo luogo

In questa frazione di Vogogna si trova anche la “Rocca”. Oggi è un rudere collocato su uno sperone roccioso, ma custodisce il grande fascino di essere ciò che resta di una costruzione di origine longobarda.

E a questi elementi si aggiunge quello non certo meno importante dell’essere in un contesto naturale magnifico come la Val d’ Ossola. Vogogna è, tra l’altro, sede del Parco Nazionale della Val Grande. Un’area dove la natura selvaggia regala scenari mozzafiato.

Questo borgo è, dunque, una realtà che conferma quanto l’Italia sia ricca di luoghi da visitare. A Nord, come a Sud, ricordando ad esempio, quanto straordinaria sia una località come Pentidattilo, collocata dal lato opposto della Penisola.

