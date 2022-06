Si innamorano tutti di questo fantastico borgo su un mare divino e luogo perfetto per andare in vacanza d’estate

Quando è il momento di andare in vacanza si cercano sempre destinazioni che siano in grado di lasciare una traccia quando le si visita. Chi cerca una meta per l’estate 2022 e magari una località da visitare al mare dovrebbe assolutamente considerare la Costa degli Dei. Una zona dove Tropea è sicuramente il luogo più famoso, ma ci sono tanti posti che meritano attenzione. Tra questi c’è, ad esempio, Nicotera e non è difficile capire perché si innamorano tutti di questo fantastico borgo.

Luogo ideale per una vacanza al mare, ma non solo

Nicotera abbina bellezze paesaggistiche a un borgo di interesse storico. Visitare la parte più antica del paese rappresenta un’esperienza che consente di tuffarsi nel passato. Lo si può fare visitando i diversi quartieri, dove ancora oggi è facile cogliere sfumature che proiettano il visitatore in una vita che risale ormai a diversi secoli fa. Ogni quartiere e zona ha una sua storia ed è traccia di qualche capitolo storico vissuto da questa località di mare. Sono tanti i palazzi, le costruzioni, gli angoli che hanno rilevanza. Volendone citare uno, si può menzionare uno dei simboli del borgo: il Castello Ruffo.

Panorama mozzafiato in una zona meravigliosa

Tra i punti più iconici c’è sicuramente la terrazza di Nicotera da dove si può vedere il tramonto. Dopo aver attraversato il Portale Lamia, si arriva a quello che gli abitanti del luogo chiamano l’Affacciu. Una terrazza da cui si ammira il Tirreno, da una posizione privilegiata da cui si possono notare il profilo costiero dalla Calabria, la Sicilia e le isole Eolie all’orizzonte. Una vista ampia, dove spiccano le acque cristalline del Tirreno di Nicotera Marina. Lì si può parlare di mare “divino”, tenuto conto che non a caso ci si trova sulla Costa degli Dei. La spiaggia è straordinaria e la zona è ricca di strutture ricettive. Questo fa sì che si tratti di una località che può diventare la meta giusta per la vacanza di giovani, coppie o persone di qualsiasi età. L’offerta garantisce soluzioni per tutti.

Si innamorano tutti di questo fantastico borgo su un mare divino e luogo perfetto per andare in vacanza d’estate

Da qualche tempo a rendere ancora più bello ed originale il borgo c’è il Vicolo degli ombrelli. Una via stretta in cui si trova una scalinata colorata. Su ogni gradino campeggia la scritta “I love Nicotera”, ma riportata in diverse lingue. A dominare la strada, una serie di ombrelli sospesi. Hanno tutti colori accesi e sarà impossibile non restare piacevolmente sorpresi dall’impatto cromatico di una strada che è diventata uno dei simboli di questa bellissima località. E, soprattutto ai tempi dei social, sono diventati tanti i turisti attratti da questo vicolo che caratterizza lo storico quartiere Baglio.

Nicotera, però, oltre ad essere un borgo sul mare fantastico, ha anche un altro privilegio. La vicinanza con tanti luoghi che rendono questa zona perfetta per una vacanza al mare. Non molto lontano, ad esempio, c’è la spiaggia di Capo Vaticano, dove si trovano spiagge ritenute tra le più belle del Mondo. Si tratta, tra l’altro, di una zona che può beneficiare a pochi chilometri dell’aeroporto di Lamezia Terme e, dunque, è facilmente raggiungibile con l’ausilio di voli low cost.

