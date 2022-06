L’acqua è un bene prezioso anche se spesso molti se lo dimenticano. Durante questo torrido inizio estate lo è diventato ancora di più per via della siccità. In molte regioni d’Italia, infatti, mancano le piogge da mesi e questo sta mettendo a rischio anche la quantità di acqua disponibile. In molti comuni italiani, specialmente del Piemonte, di conseguenza sono state emesse ordinanze che vietano l’utilizzo di acqua per scopi non strettamente domestici. Ecco perché in estate per risparmiare soldi sulla bolletta dell’acqua si dovrà partire evitando gli sprechi. Riempire le piscine, le fontane o lavare l’automobile non sono motivazioni valide per utilizzare l’acqua potabile. Ma fare attenzione a come si utilizza l’acqua permetterà anche di risparmiare notevolmente sulla bolletta. Inoltre, quella del risparmio, dal gas all’elettricità, è una costante in moltissime famiglie.

In estate per risparmiare soldi sulla bolletta dell’acqua oltre a ridurre l’utilizzo di lavatrice e lavastoviglie basterebbero questi semplici consigli

Come si scriveva in precedenza per cercare di risparmiare acqua si potrebbe cominciare evitando di svolgere attività non necessarie. Lavare l’automobile, i cortili o riempire vasche ornamentali comporta un notevole spreco di acqua e, di conseguenza, un aumento della bolletta. In molti casi, inoltre, anche bagnare orti e giardini con l’acqua potabile potrebbe incidere sulle spese. Sarebbe preferibile utilizzare pozzi o cisterne ma, se questo non fosse possibile, meglio limitare le annaffiature. Certamente le piante hanno bisogno di essere irrigate per non morire ma, per risparmiare, meglio non esagerare. Il segreto è trovare la giusta via di mezzo tra un prato verde anche in periodo di siccità estiva e un cimitero di piante secche.

Altri trucchi

Oltre all’utilizzo di lavatrice e lavastoviglie sempre a pieno carico esistono altri modi per risparmiare sulla bolletta dell’acqua. Se, controllando i rubinetti o il WC, ci si dovesse accorgere di perdite, ad esempio, andranno immediatamente riparati. Sempre con riguardo al WC si potrebbero utilizzare dei sistemi che limitano lo scarico dell’acqua a quella davvero necessaria. Dal bagno alla cucina anche il lavaggio delle verdure potrebbe provocare diversi sprechi di acqua. Anche se la maggior parte delle persone utilizza l’acqua corrente per pulire gli ortaggi sarebbe meglio procedere diversamente. Mettere le verdure o la frutta a mollo dentro una bacinella piena d’acqua e procedere solamente al risciacquo con acqua corrente. Così facendo si risparmierà e si potrà anche riutilizzare questa acqua per bagnare le piante.

